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Экспедиция Минобороны РФ и РГО отправилась на Камчатку на поиски самолетов ВВС США

  /   Обновлено: 17 июня 2021 14:02
Армия
Экспедиция Минобороны РФ и РГО отправилась на Камчатку на поиски самолетов ВВС США
 /  Ольга Шпак

Камчатка, 17 июня. Министерство обороны России и Русское географическое общество отправили на Камчатку совместную экспедицию для поиска американских самолетов времен Второй мировой войны.

Как сообщается, с 16 по 30 июня поисковики будут исследовать южные районы Камчатки. Они хотят обнаружить места падения американских самолетов во время боевых действий ВВС США против Японии.

Участники экспедиции намерены обнаружить и идентифицировать авиатехнику, которая потерпела крушения во время боев. Так, в архивах были найдены данные о катастрофах средних штурмовиков «Дуглас», больших летающих лодок «Каталина». Также поисковики будут использовать сведения, полученные от местных жителей.

Ранее сообщалось, что РГО подвело итоги седьмого конкурса фотографии «Самая красивая страна». По словам действующего президента общества Сергея Шойгу, в этом году конкурс приобрел международные масштабы.

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минобороны рф камчатка рго экспедиция
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