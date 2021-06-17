Кержаков возглавил тренерский штаб клуба «Нижний Новгород»

Нижний Новгород, 17 июня. Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков назначен главным тренером «Нижнего Новгорода».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что Александр Кержаков будет новым наставником футбольного клуба. В новом сезоне «Нижний Новгород» начнет играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Первая игра состоится 23 июля на домашнем стадионе нижегородцев. Подопечные Кержакова встретятся с ФК «Сочи», который тренирует Александр Точилин.

Александр Кержаков начинал свою карьеру в составе клуба «Светогорец» в Ленобласти. Затем он играл в «Зените», испанской «Севилье», московском «Динамо». На счету игрока 233 забитых мяча, из них 30 — в составе сборной России.

До своего назначения главным тренером «Нижнего Новгорода» Кержаков тренировал футболистов «Томи». Несмотря на скромный заработок, он был доволен своей жизнью.