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Эрдоган допустил возможность размещения турецкой военной базы в Азербайджане

Армия
Эрдоган допустил возможность размещения турецкой военной базы в Азербайджане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 17 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может разместить в Азербайджане турецкую военную базу.

По его словам, подписанная с Баку Шушинская декларация допускает возможность создания военной базы Вооруженных сил Турции на азербайджанской территории, передает ТАСС.

«Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным», — пояснил Эрдоган.

Ранее президент Турции совершил официальный двухдневный визит в Азербайджан. Эрдоган посетил город Шуша, где совместно с Алиевым подписал Шушинскую декларацию. Данный документ предполагает развитие и укрепление союзнических отношений между Анкарой и Баку.

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турция эрдоган азербайджан
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