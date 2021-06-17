Эрдоган допустил возможность размещения турецкой военной базы в Азербайджане

Анкара, 17 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может разместить в Азербайджане турецкую военную базу.

По его словам, подписанная с Баку Шушинская декларация допускает возможность создания военной базы Вооруженных сил Турции на азербайджанской территории, передает ТАСС.

«Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным», — пояснил Эрдоган.

Ранее президент Турции совершил официальный двухдневный визит в Азербайджан. Эрдоган посетил город Шуша, где совместно с Алиевым подписал Шушинскую декларацию. Данный документ предполагает развитие и укрепление союзнических отношений между Анкарой и Баку.