Берег Каспия в Дагестане обустроен для туризма лишь на 3%

Махачкала, 17 июня. Дагестанское побережье Каспийского моря имеет огромный потенциал для привлечения туристов, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. Однако из 300 километров пригодных для пляжного отдыха территорий в республике используется всего 3%.

На прошедшем в Пятигорске под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина совещании по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Догузова сообщила, что Ростуризм планирует связать в единый комплекс самые яркие с точки зрения туристов места отдыха. Особая роль в этом процессе отводится побережью Каспия в Дагестане.

По ее словам, Каспийское море прекрасно подходит для отдыха с детьми. Поэтому к обустройству прибрежной полосы следует приступить как можно быстрее.

«Конечно, прежде чем создавать большие современные курорты на Каспии необходимо решить очень много задач, но с учетом того, что море само по себе самый яркий магнит, турист уже туда едет. Каспийское море — теплое, мелкое, хорошо подходит для отдыха с детьми, поэтому, на наш взгляд, обустраивать пляжную полосу нужно уже сейчас. В Дагестане 300 километров пригодных для пляжного отдыха территорий, из которых сегодня обустроено 3%. Мы с главой республики Сергеем Меликовым этот вопрос обсуждали, будем двигаться в этом направлении», — заявила Догузова.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанское управление Роспотребнадзора запретило купание в Каспийском море у берега Махачкалы. Специалистами ведомства был проведен мониторинг состояния морской воды, который показал превышение гигиенических нормативов.