Количество ДТП с электросамокатами выросло в три раза

Москва, 17 июня. С начала года количество дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов и подобных средств передвижения выросло почти втрое, сообщили в МВД РФ.

Нередко в авариях с участием электросамокатов страдают дети. Многие города продумывают меры для упорядочения движения электросамокатов и подобных средств передвижения.

Так, в Самаре появился список улиц, на которых движение на данных видах транспорта запрещено. Появились «белый» и «черный» списки мест для катания на самокатах. Например, на набережной можно использовать данный вид транспорта, а у школ и детских садов — нет.