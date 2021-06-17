Премьерный показ «Дюны» пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале

Венеция, 17 июня. Мировая премьера фантастического фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева состоится на кинофестивале в Венеции, сообщили в оргкомитете мероприятия.

Международный фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. «Дюну» покажут отдельно от конкурсной программы 3 сентября во Дворце кино на Лидо. Картина франко-канадского режиссера и сценариста должна была выйти в прокат в декабре 2020 года, однако из-за коронавируса премьера была отложена.

Позднее студия Warner Bros. планировала цифровой релиз «Дюны» на сервисе HBO Max. Но Дени Вильнев был против этого, заявляя, что стриминговые площадки убивают кино.

Главные роли в его картине сыграли Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем»), Ребекка Фергюсон («Доктор Сон»), Оскар Айзек («Тройная граница»), Джейсон Момоа («Аквамен») и другие артисты.

Ранее стало известно, что Джерард Батлер получит главную роль в продолжении «Гренландии».