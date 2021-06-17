Украинцы «сполна заплатят» за дачные и приусадебные участки 

Правительство Украины инициировало введение в стране очередного налога на землевладение. Согласно официальной информации, соответствующий документ, предоставленный на рассмотрение Верховной рады, предусматривает дополнительные поборы с граждан, имеющих «небольшие огороды в дачных кооперативах» и «наделы, прилегающие к частным домам в сельской местности». Как утверждают авторы идеи, нововведение позволит пополнить казну страны на десятки миллионов долларов. По мнению скептиков, такая практика приведет к окончательному обнищанию сотен тысяч украинцев. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Инициативу кабмина Рада зарегистрировала в рамках внесения изменений в налоговый кодекс государства. Законопроект под номером 5600 призван обложить выплатами земельные участки при домовладениях (дачах) — территории, на которые ранее приватизационные документы не требовались.

«В нашей стране много неучтенной земли, которой граждане пользуются, но за которую не платят стране ни копейки, — говорится в пояснительной записке к документу. — Необходимо в срочном порядке заполнить этот пробел и таким образом привлечь в госбюджет «свежие» средства».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Упомянутый документ отменит льготы на проведение индексации нормативной оценки земли, а также преференции на оформление соответствующих приватизационных документов для пенсионеров.

Если украинский парламент большинством голосов одобрит законопроект 5600, новый этап «земельной реформы» на Украине начнется с 1 июля нынешнего года.

«Официальный Киев крайне заинтересован в том, чтобы приурочить очередное положение к дате вступления закона о купле-продаже земли в нашей стране, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей финансист Сергей Дахно. — Уже через две недели на Украине можно будет беспрепятственно приобрести до 100 гектаров территории в одни руки. Не исключено, что продаваться будут и неприватизированные земли: у владельца дачной постройки вполне смогут отнять огород, а сельскому жителю придется отдавать деньги какому-нибудь предпринимателю за собственный сад».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Другие эксперты полагают, что в этом конкретном случае речь идет о попытке государства «узаконить рэкет в отношении рядовых граждан».

«Суть новшества сводится к формуле: или регулярно перечисляй в бюджет деньги за свою территорию, или эту территорию приватизирует другой, — подчеркивает активистка общественной организации «Защита» Анна Петрук. — В любом случае люди заплатят сполна».

Это мнение разделяют и некоторые украинские политики. Комментируя сложившуюся на земельном рынке Украины ситуацию, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила буквально следующее:

«С 1 июля у нас наступает трагическое время, когда президент и его команда будут распродавать землю. Начинается расправа не только над крестьянством — начинается расправа над всей Украиной».

Дескать, в данный момент у абсолютного большинства украинцев попросту нет денег на то, чтобы противостоять «узаконенному отъему земли» государством и олигархическими структурами.

И это действительно так. По данным социологических исследований, каждый третий житель территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса, владеющий небольшими земельными наделами, не располагает необходимыми средствами не только на приватизацию своей земли, но и на «земельные налоги».

«У меня пенсия составляет две тысячи гривен (около 5,3 тысячи рублей. — Прим. ФАН), — отметила в доверительной беседе с корреспондентом ФАН жительница Сумской области Олеся Михайлюк. — Из них полторы плачу за коммунальные услуги. Платить за свой огород не собираюсь. Будут отбирать — возьму вилы и хорошенько проучу всех негодяев».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Подобной позиции придерживаются и другие украинцы. В местных социальных сетях уже распространяется призыв игнорировать любые выплаты по законопроекту 5600.

«Не дадим снять с себя последнюю рубаху!» — заявляют инициаторы протестов.

Кстати, на вопрос, как государство станет поступать со злостными неплательщиками указанного налога, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответить не смог.