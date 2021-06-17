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Челябинское агентство «Полит74» станет новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Общество
Челябинское агентство «Полит74» станет новым партнером Медиагруппы «Патриот»
Медиагруппа «‎Патриот»

Санкт-Петербург, 17 июня. Медиагруппа «Патриот» будет сотрудничать с информационно-аналитическим агентством «Полит74», которое работает в Челябинске с 2006 года.

«Полит74» специализируется на политической и социально-экономической повестке. Агентство освещает события не только Челябинской области, но и других регионов Уральского федерального округа.

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и надеемся, что вместе сможем защитить информационный суверенитет нашей страны от внешних угроз», — подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Главный редактор челябинского агентства Наталья Окорокова отметила, что в «Полит74» рады стать партнерами медиагруппы. По ее словам, редакции будет полезно познакомиться с опытом профессионалов столь высокого уровня.

Ранее «Патриот» объявил о начале сотрудничества с Ассоциацией ветеранов боевых действий. Эта организация отстаивает права и интересы ветеранов МВД России и их семей.

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партнерство медиагруппа патриот полит74
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