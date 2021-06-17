Песков: Путин владеет верной информацией о работе ФБК

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин обладает верными сведениями о деятельности структуры, созданной осужденным блогером Алексеем Навальным, заявили в Кремле.

Речь идет о «Фонде борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова российского лидера во время конференции по итогам женевского саммита.

Ранее президент объяснил, почему вышеупомянутую организацию признали экстремистской. Это связано с ее публичными призывами участвовать в массовых мероприятиях, в том числе в адрес несовершеннолетних.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.