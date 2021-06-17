В фонде имени Миклухо-Маклая объяснили, почему фильм о знаменитом этнографе не нужен

Санкт-Петербург, 17 июня. Художественный фильм о российском путешественнике и этнографе Николае Миклухо-Маклае не нужен, так как гораздо больше могут рассказать его личные дневники.

Таким мнением в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился руководитель фонда имени Миклухо-Маклая, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона Николай Миклухо-Маклай.

Брифинг был посвящен всероссийскому конкурсу «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая». Гостю задали вопрос, как бы он отреагировал, если бы к нему обратились разработчики игры о путешествиях. По словам академика, реакция была бы только положительной, однако экспертам все равно стоило бы дать оценку такому проекту.

При этом Миклухо-Маклай рассказал, как ему однажды предложили проработать художественный фильм о знаменитом этнографе. Был предоставлен сценарий, который предстояло доработать в вопросах эмоциональности. Глава фонда принял решение обратиться за помощью к эксперту, который многое сделал для сохранения памяти о путешественнике. Однако тот объяснил, почему фильм не нужен.

«В его дневнике можно прочитать и увидеть все: его трудности, любовь, как за ним гонятся. Тем Миклухо-Маклай интересен: не надо ничего выдумывать, ты просто читаешь его дневники и погружаешься», — указал академик.

Ранее ФАН сообщал, что в медиацентре «Патриот» будут говорить о роли России в мировых географических исследованиях, а также конкурсе, посвященном 175-летию со дня рождения Миклухо-Маклая.