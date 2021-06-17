Терять нечего — бежать только вперед: Колодин о решающем для России матче с Данией

Сборная России уступила Бельгии со счетом 3:0. Однако подопечные Станислава Черчесова наверстали упущенное в игре с командой Финляндии. Теперь россиянам предстоит встретиться с соперниками из Дании на Евро-2020.

На матче второго тура группового раунда Чемпионата Европы по футболу российская сборная встретилась с командой Финляндии на стадионе «Зенит-Арена». Игра была достаточно напряженной. Благодаря голу Алексея Миранчука в конце первого тайма Россия одержала победу. Это дало нашей команде шанс выйти в 1/8 финала.

Теперь национальная сборная готовится к игре с Данией, которая уступила финнам со счетом 1:0. Многие утверждают, что датчане проиграли из-за того, что команда потеряла дух, когда один из игроков — Кристиан Эриксен — рухнул на газон без сознания в конце первого тайма.

Пришли ли датчане в себя и готовы ли дать отпор российской сборной, мы узнаем в понедельник, 21 июня.

Global Look Press / Dmitry Golubovich

В беседе с корреспондентом ФАН российский футболист, игрок сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы Денис Колодин рассказал, как Россия встретит Данию.

«Эриксон поправляется, и это плюс. Но сегодня у Дании — тяжелая игра с Бельгией. Если что-то пойдет не так, тогда датчанам с нами терять будет уже нечего — бежать только вперед! Будет сложно России. А [Матвей] Сафонов — молодец!» — заявил собеседник агентства.

Денис Колодин добавил, что хочет в игре посмотреть на молодых футболистов, в том числе и на Дениса Макарова. Станислав Черчесов пока не выпускал перспективного полузащитника клуба «Рубин» на поле, и он ждет своего часа на скамейке запасных.

Ранее российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каких игроков он бы хотел увидеть в составе сборной и каковы шансы у наших ребят одержать победу над Данией 21 июня.