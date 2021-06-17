Медленно играем: экс-тренер «Зенита» перечислил недочеты россиян в матче с финнами

Второй матч сборной России по футболу на чемпионате Евро–2020 оказался куда более успешным, чем первый: на этот раз нам удалось обыграть соперника. Экс-главный тренер «Зенита», футбольный эксперт Борис Рапопорт проанализировал для ФАН победу России в матче с Финляндией.

Встреча российских футболистов с финнами закончилась со счетом 1:0 в пользу нашей национальной сборной. Теперь в копилке россиян заветные три очка в турнирной таблице за победу.

«Я доволен результатом, три очка — есть три очка. Если бы мы вчера их потеряли, у нас бы не было шансов вообще никаких», — говорит собеседник ФАН.

youtube.com / Prt Scr FC ZVEZDA (St.Petersburg)

Несмотря на радость победы, бывший российский тренер не получил должного удовлетворения от качества игры. Осталось много вопросов после завершения матча. Борис Рапопорт практически не сомневался, что, проигрывая 0:1 во втором тайме, игроки Финляндии активизируют атаку. Так и получилось, однако в этом ключе он ждал от России игры другого плана.

«Я рассчитывал, что у нас будет больше контратак. Фактически их было очень мало. Мог забить гол [Далер] Кузяев, [Александр] Головин, у [Рифата] Жемалетдинова было два момента. Я думал, что таких моментов будет больше», — говорит эксперт.

Также, по его мнению, все опасные моменты для соперников создавались из-за их же ошибок, они теряли мяч. Перестроившись на игру в два центральных защитника, их основной задачей стало отыгрывание мяча, что и привело к поражению. Несмотря на это, следить за игрой Финляндии было интересно. В целом финнам удавалось контролировать мяч. Их игра была выстроенной, аккуратной, даже были острые моменты, в которых определились лучшие игроки российский сборной.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

«Лучший игрок — центральный защитник Игорь Дивеев. Он во втором тайме в двух ситуациях просто спас выходом один в один», — отметил Рапопорт.

Из худших моментов победного матча России футбольный эксперт отметил полностью второй тайм игры. По его мнению, наша сборная отдала инициативу финнам.

«Были бы игроки Финляндии чуть мастеровитее, это могло бы плохо закончиться для нас. Откровенно говоря, результат достигнут, идем дальше. Но качество игры, конечно, нужно менять. Очень медленно мы играем, и, к сожалению, грамотно обороняющийся противник может создать нам проблемы», — отмечает экс-тренер.

Конечно, нельзя не отметить «потерю» защитника сборной Марио Фернандеса. Во время матча он очень неудачно упал, были опасения, что российский футболист повредил позвоночник. Сейчас защитник находится в больнице Санкт-Петербурга.

Несмотря на отягчающие обстоятельства матча, российской сборной удалось одержать победу над Финляндией. Теперь впереди встреча с Данией.