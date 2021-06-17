Песков: конкретных шагов по организации встречи Путина и Зеленского нет

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, когда может состояться личная встреча лидеров России и Украины. Песков ответил, что Путин готов провести переговоры с Зеленским, но организацией встречи стороны пока не занялись.

«Конкретных шагов по организации встречи пока не предпринималось», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент Украины обратился к Владимиру Путину на русском языке.