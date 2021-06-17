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Удар стихии: в Ростове перекрыты улицы, затоплены десятки домов и повалены полсотни деревьев

  /   Обновлено: 17 июня 2021 15:39
Общество
Удар стихии: в Ростове перекрыты улицы, затоплены десятки домов и повалены полсотни деревьев
сайт администрации Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 17 июня. Утренний дождь в донской столице нарушил планы ростовчан и снова поставил в неудобное положение администрацию города, доказав несостоятельность существующих в Ростове ливневок.

Вода размыла несколько участков городских дорог, да так, что областное ГИБДД было вынуждено делать рассылку и призывать водителей искать альтернативные маршруты, объезжая центр. Асфальт на этих улицах сходил вместе с водой, оставляя на дорогах огромные ямы. Только чудом никто не разбился, да и набрать огромную скорость при таких потоках воды было бы невозможно. Машины скорее плыли чем ехали.

Удар стихии: в Ростове перекрыты улицы, затоплены десятки домов и повалены полсотни деревьев
ГУ МЧС по Ростовской области  / Неизвестен

На Набережной, одной из красивейших улиц Ростова, до сих пор сотрудники коммунальных служб разгребают асфальтовые завалы, а в центральных дворах при взаимодействии с сотрудниками МЧС откачивают воду из подъездов и подвалов.

В региональном управлении ГУ МЧС пояснили, что подтоплению подверглись низменные участки города. Для ликвидации последствий к работам по откачке воды от РСЧС были привлечены 43 человека и 11 единиц техники, от МЧС 15 человек и 4 единицы техники. 

«Пожарные работали на Ленина 109/5, где затопило придомовую территорию девятиэтажного дома. Адресная помощь оказывается по всем заявкам от населения. По городу ведутся работы по откачке воды», — добавили в ведомстве. 

Падающие деревья стали еще одним сюрпризом. За первую половину дня в ростовское МЧС поступило более 60 обращений о придавленных автомобилях или перекрытиях движения. 

Удар стихии: в Ростове перекрыты улицы, затоплены десятки домов и повалены полсотни деревьев
ГУ МЧС по Ростовской области  / Неизвестен

Как сообщили в городской администрации, на 11:00 зафиксировано 176 обращений от населения.

«В настоящее время в городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Введен режим повышенной готовности. В районах города работает 101 бригада, в состав которых входят специалисты служб жизнеобеспечения города, ресурсоснабжающих организаций, Федеральной противопожарной службы, а также спасатели. Жертв и пострадавших нет», — рассказали корреспонденту ФАН в городской администрации.

Тем не менее до сих пор в результате повреждения линий электропередач более 60 многоэтажек Ростова остаются без света. Дождь понемногу стихает, но синоптики обещают новые ливни, а областное МЧС делает рассылку и предупреждает ростовчан о буре, которая ожидается завтра. 

Ранее ФАН сообщал, что сильнейшие дожди обрушились на Кубань в ночь на 17 июня. Больше всего пострадали прибрежные города региона. Улицы в Новороссийске и Анапе превратились в реки.

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стихия ливень ростов на дону затопило город
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