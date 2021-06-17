Удар стихии: в Ростове перекрыты улицы, затоплены десятки домов и повалены полсотни деревьев

Ростов-на-Дону, 17 июня. Утренний дождь в донской столице нарушил планы ростовчан и снова поставил в неудобное положение администрацию города, доказав несостоятельность существующих в Ростове ливневок.
Вода размыла несколько участков городских дорог, да так, что областное ГИБДД было вынуждено делать рассылку и призывать водителей искать альтернативные маршруты, объезжая центр. Асфальт на этих улицах сходил вместе с водой, оставляя на дорогах огромные ямы. Только чудом никто не разбился, да и набрать огромную скорость при таких потоках воды было бы невозможно. Машины скорее плыли чем ехали.
На Набережной, одной из красивейших улиц Ростова, до сих пор сотрудники коммунальных служб разгребают асфальтовые завалы, а в центральных дворах при взаимодействии с сотрудниками МЧС откачивают воду из подъездов и подвалов.
В региональном управлении ГУ МЧС пояснили, что подтоплению подверглись низменные участки города. Для ликвидации последствий к работам по откачке воды от РСЧС были привлечены 43 человека и 11 единиц техники, от МЧС 15 человек и 4 единицы техники.
«Пожарные работали на Ленина 109/5, где затопило придомовую территорию девятиэтажного дома. Адресная помощь оказывается по всем заявкам от населения. По городу ведутся работы по откачке воды», — добавили в ведомстве.
Падающие деревья стали еще одним сюрпризом. За первую половину дня в ростовское МЧС поступило более 60 обращений о придавленных автомобилях или перекрытиях движения.
Как сообщили в городской администрации, на 11:00 зафиксировано 176 обращений от населения.
«В настоящее время в городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Введен режим повышенной готовности. В районах города работает 101 бригада, в состав которых входят специалисты служб жизнеобеспечения города, ресурсоснабжающих организаций, Федеральной противопожарной службы, а также спасатели. Жертв и пострадавших нет», — рассказали корреспонденту ФАН в городской администрации.
Тем не менее до сих пор в результате повреждения линий электропередач более 60 многоэтажек Ростова остаются без света. Дождь понемногу стихает, но синоптики обещают новые ливни, а областное МЧС делает рассылку и предупреждает ростовчан о буре, которая ожидается завтра.
Ранее ФАН сообщал, что сильнейшие дожди обрушились на Кубань в ночь на 17 июня. Больше всего пострадали прибрежные города региона. Улицы в Новороссийске и Анапе превратились в реки.