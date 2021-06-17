Песков исключил тотальную вакцинацию населения от COVID-19 в России

Москва, 17 июня. Речи об объявлении тотальной вакцинации от коронавируса в России не идет, в этом вопросе важно учитывать нюансы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Москвы, Подмосковья и Сахалинской области приняли решение сделать прививку от COVID-19 обязательной для ряда категорий граждан. Речь идет о тех россиянах, которые в силу особенностей профессии много контактируют с другими людьми: работниках сфер здравоохранения, образования, соцзащиты и т.д.

Главы регионов используют свои полномочия для введения обязательной вакцинации для ряда сотрудников при скачкообразном распространении инфекции, пояснил Песков.

«Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации, речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении», — уточнил представитель Кремля.

Вводить обязательную вакцинацию власти регионов могут в соответствии с делегированными указом президента полномочиями, добавил он.