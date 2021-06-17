Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 13:49
13:49
Видео
Посол России вернется в США до конца июня. События дня
13:49
Экономика
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
13:48
Происшествия
Количество ДТП с электросамокатами выросло в три раза
13:47
Общество
Премьерный показ «Дюны» пройдет на 78-м Венецианском кинофестивале
13:47
Общество
Советник Аксенова пояснил, кем были таинственные пловцы на видео с потопом в Керчи
13:41
Происшествия
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
13:40
Общество
Челябинское агентство «Полит74» станет новым партнером Медиагруппы «Патриот»
13:39
Политика
Песков: Путин владеет верной информацией о работе ФБК
13:36
Общество
В фонде имени Миклухо-Маклая объяснили, почему фильм о знаменитом этнографе не нужен
13:34
Политика
Попавший в ДТП Королев написал заявление об уходе с поста сенатора
Все новости

Японцы рассказали, как Путин в Женеве заставил Байдена признать РФ великой державой

Политика
Японцы рассказали, как Путин в Женеве заставил Байдена признать РФ великой державой
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Токио, 17 июня. Американский лидер Джо Байден признал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия является великой державой, заявили жители Японии.

Переговоры глав России и США позволили им найти точки соприкосновения и подготовить почву к диалогу по вопросам снижения рисков возникновения ядерного вооруженного конфликта и сокращения ядерных арсеналов, отметили авторы японского издания NHK. По их словам, подвижки в этом направлении стали главным достижением Путина и Байдена в ходе саммита, который продлился более трех часов.

Читатели издания весьма бурно отреагировали на публикацию, отметив позитивный прогресс, достигнутый российской и американской сторонами. Они подчеркнули, что главами двух стран был заложен фундамент для достижения стратегической стабильности. По мнению одного из комментаторов, две великие мировые державы смогут прийти к согласию и выстроить нормальные отношения. Некоторые японцы подчеркнули, что на встрече с Байденом Путину удалось ловко переиграть президента США и заставить его публично признать Россию великим государством.

«Хорошо, что две ведущие в мире державы откровенно и прямо обменялись своими позициями. А Путин остается Путиным: ведь фактически он добился того, что США признали Россию великой державой!» — высказался один из пользователей японского сегмента Сети.

Ранее директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги отметил, что встреча американского и российского лидеров завершилась полной победой Путина. Он подчеркнул, что Байден признал ведущую роль РФ в разрешении проблем мирового масштаба.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Японцы рассказали, как Путин в Женеве заставил Байдена признать РФ великой державой
путин россия сша байден женева саммит японцы NHK
Комментировать
Эксклюзив
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 193333 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 109349 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 92822 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68012 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66881 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru