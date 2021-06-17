Японцы рассказали, как Путин в Женеве заставил Байдена признать РФ великой державой

Токио, 17 июня. Американский лидер Джо Байден признал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия является великой державой, заявили жители Японии.

Переговоры глав России и США позволили им найти точки соприкосновения и подготовить почву к диалогу по вопросам снижения рисков возникновения ядерного вооруженного конфликта и сокращения ядерных арсеналов, отметили авторы японского издания NHK. По их словам, подвижки в этом направлении стали главным достижением Путина и Байдена в ходе саммита, который продлился более трех часов.

Читатели издания весьма бурно отреагировали на публикацию, отметив позитивный прогресс, достигнутый российской и американской сторонами. Они подчеркнули, что главами двух стран был заложен фундамент для достижения стратегической стабильности. По мнению одного из комментаторов, две великие мировые державы смогут прийти к согласию и выстроить нормальные отношения. Некоторые японцы подчеркнули, что на встрече с Байденом Путину удалось ловко переиграть президента США и заставить его публично признать Россию великим государством.

«Хорошо, что две ведущие в мире державы откровенно и прямо обменялись своими позициями. А Путин остается Путиным: ведь фактически он добился того, что США признали Россию великой державой!» — высказался один из пользователей японского сегмента Сети.

Ранее директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги отметил, что встреча американского и российского лидеров завершилась полной победой Путина. Он подчеркнул, что Байден признал ведущую роль РФ в разрешении проблем мирового масштаба.