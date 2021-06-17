На Кубани из-за сильных дождей открыли пункты временного размещения пострадавших

Краснодар, 17 июня. Мощный ливень обрушился на Краснодарский край. Открыты пункты временного размещения пострадавших от непогоды. В них людей обеспечат горячим питанием.

По решению губернатора Кубани все пострадавшие получат материальную поддержку. Так, оказавшимся в зоне ЧС полагается компенсация в размере 10 тыс. рублей, по 50 тыс. получат люди, чьи дома повреждены стихией. Выплаты начнутся с 21 июня.

Больше всего из-за сильного ливня пострадали прибрежные города региона. Улицы в Новороссийске и Анапе превратились в реки.