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Всемирный банк не будет помогать Сальвадору переходить на биткоин

Латинская Америка
Всемирный банк не будет помогать Сальвадору переходить на биткоин
Global Look Press  /  Siegra Asmoel / http://imagebroker.com/#/search/

Сан-Сальвадор, 17 июня. Всемирный банк (ВБ) отказал правительству Сальвадора в помощи с введением биткоина в качестве официального платежного средства. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителей ВБ, правительству Сальвадора было отказано в помощи в связи с проблемами в области окружающей среды и недостаточным уровнем транспарентности.

«Мы преисполнены решимости оказать помощь Сальвадору в разных вопросах, в том числе в деле обеспечения транспарентности цифровой валюты и в осуществлении регулятивных процессов. — заявили представители ВБ по электронной почте. — Хотя правительство Сальвадора обратилось к нам за помощью в вопросе введения биткоина в качестве платежного средства, Всемирный банк не может поддержать эту инициативу из-за некоторых проблем».

Принятие биткоина

9 июня Сальвадор стал первой страной, сделавшей биткоин официальным платежным средством наряду с американским долларом. Законодательная ассамблея одобрила соответствующий закон, отправленный президентом Найибом Букеле на рассмотрение. 62 из 84 депутатов проголосовали за принятие закона.

Теперь цены в стране будут устанавливаться в биткоинах, а также в цифровых активах можно будет уплачивать налоговые отчисления.

По словам Букеле, принятие биткоина поспособствует развитию экономики Сальвадора, обеспечив ее доступом к кредитам, накоплениям, инвестициям и безопасным транзакциям.

«Это откроет путь для финансовой инклюзивности, инвестиций, туризма, инноваций и экономического развития Сальвадора», — написал президент на своей странице в Twitter.

Глава государства поручил начать строительство хаба по майнингу криптовалюты в общегосударственных масштабах за счет геотермальной энергии.

Таким образом, в стране будет добываться на 100% экологически чистый биткоин, без загрязнения атмосферы, земли и воды.

Проблемы

В связи с данной инициативой Сальвадор может столкнуться с проблемами в получении 1 млрд долларов от МВФ, по поводу чего проводятся переговоры на протяжении нескольких месяцев.

16 июня министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил в ходе пресс-конференции, посвященной биткоину, что правительство обратилось за технической помощью к ВБ.

Министр добавил, что текущие переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) были успешными и что организация не против принятия биткоина в качестве легального платежного средства. Однако ранее представители МВФ сообщили, что нашли «макроэкономические, финансовые и юридические проблемы» в данной инициативе.

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Все новости / Латинская Америка / Всемирный банк не будет помогать Сальвадору переходить на биткоин
биткоин всемирный банк сальвадор
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