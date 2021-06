Всемирный банк не будет помогать Сальвадору переходить на биткоин

Сан-Сальвадор, 17 июня. Всемирный банк (ВБ) отказал правительству Сальвадора в помощи с введением биткоина в качестве официального платежного средства. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителей ВБ, правительству Сальвадора было отказано в помощи в связи с проблемами в области окружающей среды и недостаточным уровнем транспарентности.

9 июня Сальвадор стал первой страной, сделавшей биткоин официальным платежным средством наряду с американским долларом. Законодательная ассамблея одобрила соответствующий закон, отправленный президентом Найибом Букеле на рассмотрение. 62 из 84 депутатов проголосовали за принятие закона.

Теперь цены в стране будут устанавливаться в биткоинах, а также в цифровых активах можно будет уплачивать налоговые отчисления.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress. 62 out of 84 votes! History! #Btc ????????

По словам Букеле, принятие биткоина поспособствует развитию экономики Сальвадора, обеспечив ее доступом к кредитам, накоплениям, инвестициям и безопасным транзакциям.

Глава государства поручил начать строительство хаба по майнингу криптовалюты в общегосударственных масштабах за счет геотермальной энергии.

I sent a drone to film one of the new wells... Nice rainbow ???? Bitcoin mining with the power of volcanos! #BTC ????♻️???????? pic.twitter.com/cEIFcf23tS

Таким образом, в стране будет добываться на 100% экологически чистый биткоин, без загрязнения атмосферы, земли и воды.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos ????



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor ???????? pic.twitter.com/SVph4BEW1L