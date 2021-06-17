Всемирный банк не будет помогать Сальвадору переходить на биткоин

Сан-Сальвадор, 17 июня. Всемирный банк (ВБ) отказал правительству Сальвадора в помощи с введением биткоина в качестве официального платежного средства. Об этом сообщает агентство Reuters.

#LeyBitcoin | Para la implementación y reglamentación de la criptomoneda en El Salvador, el Gobierno del Presidente @nayibbukele contará con la asistencia técnica del @BCIE_Org. Más información en: https://t.co/ekxwYzURod pic.twitter.com/pv8aUe56JF — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 16, 2021

По словам представителей ВБ, правительству Сальвадора было отказано в помощи в связи с проблемами в области окружающей среды и недостаточным уровнем транспарентности.

«Мы преисполнены решимости оказать помощь Сальвадору в разных вопросах, в том числе в деле обеспечения транспарентности цифровой валюты и в осуществлении регулятивных процессов. — заявили представители ВБ по электронной почте. — Хотя правительство Сальвадора обратилось к нам за помощью в вопросе введения биткоина в качестве платежного средства, Всемирный банк не может поддержать эту инициативу из-за некоторых проблем».

Принятие биткоина

9 июня Сальвадор стал первой страной, сделавшей биткоин официальным платежным средством наряду с американским долларом. Законодательная ассамблея одобрила соответствующий закон, отправленный президентом Найибом Букеле на рассмотрение. 62 из 84 депутатов проголосовали за принятие закона.

Теперь цены в стране будут устанавливаться в биткоинах, а также в цифровых активах можно будет уплачивать налоговые отчисления.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.



62 out of 84 votes!



History! #Btc???????? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) June 9, 2021

По словам Букеле, принятие биткоина поспособствует развитию экономики Сальвадора, обеспечив ее доступом к кредитам, накоплениям, инвестициям и безопасным транзакциям.

«Это откроет путь для финансовой инклюзивности, инвестиций, туризма, инноваций и экономического развития Сальвадора», — написал президент на своей странице в Twitter.

Глава государства поручил начать строительство хаба по майнингу криптовалюты в общегосударственных масштабах за счет геотермальной энергии.

I sent a drone to film one of the new wells...



Nice rainbow ????



Bitcoin mining with the power of volcanos!#BTC????♻️???????? pic.twitter.com/cEIFcf23tS — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) June 11, 2021

Таким образом, в стране будет добываться на 100% экологически чистый биткоин, без загрязнения атмосферы, земли и воды.

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos ????



Starting to design a full #Bitcoin mining hub around it.



What you see coming out of the well is pure water vapor ???????? pic.twitter.com/SVph4BEW1L — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) June 9, 2021

Проблемы

В связи с данной инициативой Сальвадор может столкнуться с проблемами в получении 1 млрд долларов от МВФ, по поводу чего проводятся переговоры на протяжении нескольких месяцев.

16 июня министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил в ходе пресс-конференции, посвященной биткоину, что правительство обратилось за технической помощью к ВБ.

Министр добавил, что текущие переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) были успешными и что организация не против принятия биткоина в качестве легального платежного средства. Однако ранее представители МВФ сообщили, что нашли «макроэкономические, финансовые и юридические проблемы» в данной инициативе.