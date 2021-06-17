Всеобщая вакцинация — наш единственный шанс против пандемии COVID-19

Фактически обязательную для некоторых групп населения вакцинацию разворачивают в Москве, Подмосковье и на Сахалине, и этому решению я аплодирую стоя. Конечно, это не принуждение, а, скорее, понуждение (не хочешь вакцинироваться — увольняйся), но это явно движение в правильном направлении.

Темпы заболеваемости растут, а вакцинировано только 10% населения. Это никуда не годится: при таких темпах вакцинации пандемию не остановить.

По какой-то не ясной мне причине большинство людей, несмотря на доступность вакцин и научную обоснованность необходимости вакцинации, решили от нее отказаться. И это при том, что нам несказанно повезло: у нас вакцины много и она реально хорошо работает. И в России, и за рубежом признают: «Спутник V» — отличная вакцина.

Мотивация отказов разная. Один мой знакомый оппозиционер считает, что нельзя вакцинироваться российской вакциной, а у всех, кто за вакцинацию топит (включая меня), — мозги промыты «пропагандой».

Так вот, милые мои, лучше сто раз быть живой жертвой пропаганды, чем лежать с трубкой в горле или не дай бог уехать в мир иной. Хотя, конечно, здравый смысл и наука — это никакая не пропаганда.

А есть еще множество фриков, COVID-диссидентов или людей, думающих, что проблемы обойдут их стороной. Ситуация до боли напоминает эпидемию ВИЧ/СПИД в 1980-х в США. Тогда из-за того, что не все вовремя осознали серьезность и опасность эпидемии, погибли миллионы. Сейчас такого допустить нельзя.

И вот уже президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль недавно заявил, что вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной на фоне роста в стране числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Федеральное агентство новостей /

Пандемия закончится, когда будут привиты около 70% граждан, по крайней мере, так говорят ученые. Пока этого не произошло, вирус активно распространяется и мутирует, и может сложиться так, что в скором времени появятся мутации, от которых никакой «Спутник V» не спасет. Если сейчас не начать жесткую программу обязательной для большинства вакцинации, которая обойдет лишь тех, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья, мы можем оказаться в условиях очередных тотальных локдаунов, а ученым понадобится еще год на разработку новой вакцины от новых штаммов.

Сейчас вопрос вакцинации — это не вопрос выбора каждого конкретного гражданина, а вопрос будущего всего нашего общества. Нельзя рисковать всеми из-за недальновидности некоторых. Именно поэтому надо жестко пресекать любую попытку торговли сертификатами вакцинации, поскольку это ставит под угрозу всех. Мы боремся с опаснейшим врагом — вирусом. Этот враг не знает ни милосердия, ни пощады. Это значит, мы должны быть умнее и предусмотрительнее.

Вакцинация сейчас — наш единственный шанс на возвращение к нормальности. Прививайтесь сами и направляйте на прививку родных и близких. Пока не стало слишком поздно.