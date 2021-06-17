Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путина

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала попытки президента Украины Владимира Зеленского любой ценой привлечь внимание президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться встречи с ним.

Зеленский в очередной раз заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным. При этом глава Украины продолжил предъявлять России беспочвенные обвинения в обострении ситуации в Донбассе.

Ковитиди считает, что Зеленский не имеет права предъявлять какие-то претензии Москве. По ее мнению, если Зеленский так настойчиво добивается встречи с президентом РФ, он не должен ставить никаких предварительных условий.

«Предлагаемая Владимиром Зеленским встреча с президентом РФ Владимировом Путиным не может рассматриваться как сделка, совершенная при условии выполнения Москвой каких-то «условий». Тем более, что выдвигаемые Зеленским условия как минимум некорректны», — отметила Ковитиди в комментарии ФАН.

Сенатор призвала киевские власти занять, наконец, разумную позицию и взять курс на выполнение Минских соглашений по Донбассу.

«Надеюсь, в словах и поступках Владимира Зеленского рано или поздно проявится здравый смысл. Только это может послужить развитию и укреплению эффективного двухстороннего сотрудничества Украины и России», — подчеркнула она.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Офис Владимира Зеленского распространил от его имени заявление, что Украина будет вынуждена создать «самую мощную армию в Европе», если Запад не поможет Киеву в урегулировании конфликта в Донбассе. А во время беседы с иностранными журналистами Зеленский неожиданно по-русски обратился к Владимиру Путину с предложением о встрече. Президент Украины предложил Путину провести переговоры только по Донбассу, отложив всю остальную повестку. При этом Зеленский вновь бездоказательно обвинил Россию в «оттягивании» начала переговоров.

Ранее советник Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что встреча Зеленского и Путина могла бы стать серьезным шагом в урегулировании ситуации в Донбассе. Отметим, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины и оказывает республикам Донбасса исключительно гуманитарную помощь.