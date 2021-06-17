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Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путина

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Политика
Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путина
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала попытки президента Украины Владимира Зеленского любой ценой привлечь внимание президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться встречи с ним.

Зеленский в очередной раз заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным. При этом глава Украины продолжил предъявлять России беспочвенные обвинения в обострении ситуации в Донбассе.

Ковитиди считает, что Зеленский не имеет права предъявлять какие-то претензии Москве. По ее мнению, если Зеленский так настойчиво добивается встречи с президентом РФ, он не должен ставить никаких предварительных условий.

«Предлагаемая Владимиром Зеленским встреча с президентом РФ Владимировом Путиным не может рассматриваться как сделка, совершенная при условии выполнения Москвой каких-то «условий». Тем более, что выдвигаемые Зеленским условия как минимум некорректны», — отметила Ковитиди в комментарии ФАН.

Сенатор призвала киевские власти занять, наконец, разумную позицию и взять курс на выполнение Минских соглашений по Донбассу.

«Надеюсь, в словах и поступках Владимира Зеленского рано или поздно проявится здравый смысл. Только это может послужить развитию и укреплению эффективного двухстороннего сотрудничества Украины и России», — подчеркнула она.

Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путиным
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Офис Владимира Зеленского распространил от его имени заявление, что Украина будет вынуждена создать «самую мощную армию в Европе», если Запад не поможет Киеву в урегулировании конфликта в Донбассе. А во время беседы с иностранными журналистами Зеленский неожиданно по-русски обратился к Владимиру Путину с предложением о встрече. Президент Украины предложил Путину провести переговоры только по Донбассу, отложив всю остальную повестку. При этом Зеленский вновь бездоказательно обвинил Россию в «оттягивании» начала переговоров.

Ранее советник Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что встреча Зеленского и Путина могла бы стать серьезным шагом в урегулировании ситуации в Донбассе. Отметим, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины и оказывает республикам Донбасса исключительно гуманитарную помощь.

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Все новости / Политика / Ковитиди отреагировала на попытки Зеленского любой ценой привлечь внимание Путина
путин донбасс минские соглашения зеленский ковитиди
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