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Французы сравнили внешний вид Путина и Байдена на саммите в Женеве

  /   Обновлено: 17 июня 2021 13:23
Политика
Французы сравнили внешний вид Путина и Байдена на саммите в Женеве
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Париж, 17 июня. Читатели французского издания Le Figaro отметили хороший внешний вид президента России Владимира Путина на саммите в Женеве. Пользователи заявили, что он всегда прекрасно выглядит.

Французские граждане поделились своим мнением по прошедшим переговорам президентов РФ и США в Швейцарии. По их мнению, Путин выглядит хорошо рядом с американским лидером Джо Байденом.

«Он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ФАН) прекрасно выглядит не только на фоне Байдена», — пояснил пользователь под ником Themistoclius.

Читатели СМИ обсудили не только внешний вид, но и поведение собеседников. Владимир Путин открыто говорил с американской прессой. Однако лидер США не стал отвечать на вопросы журналистов из России, написали комментаторы. Французы подчеркнули, что для Байдена подбирают лишь покладистых репортеров.

Ранее граждане США высказались по встрече Путина и Байдена в Женеве. Они назвали своего лидера «слабаком».

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