Погребинский и Азаров лишили Киев иллюзий о последствиях саммита РФ—США для Украины

Официальный Киев устроил настоящую истерику по итогам саммита Россия — США, однако будет вынужден следовать его решениям, в том числе заявлению о безальтернативности «Минска-2». Об этом в интервью ФАН заявили политолог Михаил Погребинский и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Напомним, саммит Владимира Путина и Джо Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Во время встречи лидеры двух сверхдержав уделили внимание и украинскому вопросу.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, вскоре после саммита Киев устроит традиционный демарш, которому никто не придаст особого значения.

«Я не ожидаю каких-либо существенных изменений в политике Киева после встречи Путина и Байдена в Женеве. Более того, мой прогноз пессимистичен. Владимир Зеленский и его команда ведут себя истерично и говорят всякую чепуху. В официальных сообщениях президента Украины, которые касаются важнейших вопросов в области международной политики, мы видим бред. Комментировать это не хочется!» — признался аналитик.

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Ситуация, при которой отношения между США и Россией еще не улучшаются, а только теплеет тон разговора и начинает налаживаться диалог, киевские власти воспринимают крайне негативно. По мнению Погребинского, правительство Украины хотело бы, чтобы между Москвой и Вашингтоном никаких цивилизованных отношений не было. Им больше по нраву язык ультиматумов и максимально военизированное общение.

«То, что происходит между США и Россией, подтолкнет восток Украины к кризису. Вероятно осложнение в отношениях между Украиной и Россией и эскалация конфликта на востоке Украины. Возможно обострение противостояния в Донбассе. Зеленский же будет апеллировать к НАТО и напоминать про обещанную защиту», — предположил собеседник ФАН.

Погребинский напомнил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев проигнорирует любые решения, которые будут приняты без его участия. Однако спрашивать «незалежную» ввиду несерьезности поведения украинского правительства никто ни о чем не будет.

«Вероятен демарш, но подобная политика по объективным причинам не будет иметь продолжения. Истерика будет погашена, Киев успокоится», — заключил политолог.

wikipedia.org / Toms Norde, Valsts kanceleja

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что Байден напомнит Зеленскому про подписанные в Минске документы.

«О переговорах Владимира Путина и Джо Байдена известно не очень многое. После нескольких часов общения президент России кратко обозначил основные темы, которые обсуждались за столом переговоров. Мы услышали, что США поддерживают политическое урегулирование на базе Минских соглашений», — обратил внимание в беседе с ФАН Азаров.

По мнению политика, упоминание «Минска-2» чрезвычайно важно. Заявление сделано официально, а значит Соединенные Штаты должны быть последовательными и придерживаться обозначенной линии. Что касается Киева, то он, независимо от того, нравится ему подобная тактика или нет, будет вынужден исполнять принятые обязательства.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил ФАН, что нормальный человек не найдет никакого здравого смысла в обещании президента Украины Владимира Зеленского создать «самую мощную армию в Европе», озвученном в контексте саммита в Женеве.