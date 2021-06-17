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Советник Аксенова пояснил, кем были таинственные пловцы на видео с потопом в Керчи

Общество
Советник Аксенова пояснил, кем были таинственные пловцы на видео с потопом в Керчи
Prt Scr youtube.com  /  Аргументы недели Крым

Керчь, 17 июня. Появившееся видео из Керчи, где губернатор Крыма Сергей Аксенов осматривает последствия непогоды в городе, вызвало массу вопросов и догадок. В частности, многим было интересно, кем были трое мужчин, которые плыли вслед за лодкой с главой Крыма недалеко от городской больницы, которую также частично затопило.

Выдвигались разные догадки, включая те, что это были местные жители, решившие надеть гидрокостюмы.

Как стало известно, люди, плывшие в гидрокостюмах за лодкой с Сергеем Аксеновым во время осмотра Керчи, являются сотрудниками республиканской спасательной службы. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

Сам же Сергей Аксенов предложил перестать паразитировать на этой теме, подчеркнув, что спасатели сегодня в специальных костюмах сопровождали всех там, где уровень воды был очень высоким.

«Все мужественно выполняли свои задачи. Если нужно было, чтобы я часа полтора ждал гидрокостюм моего размера, то в следующий раз буду возить его с собой», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Ранее ФАН сообщал, что прошедшие в Крыму ливни серьезно затопили Керчь и близлежащие населенные пункты в регионе. Однако некоторые местные жители не растерялись и начали плавать по затопленным улицам на надувных матрасах.

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крым аксенов керчь
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