Ученые из Австралии изобрели очки, позволяющие видеть в темноте

Москва, 17 июня. Международная группа ученых разработала технологию, позволяющую видеть в темноте сквозь ультратонкую пленку, которую можно наносить на поверхность очков.

Изобретение представляет собой тонкую материю, состоящую из нанокристаллов в несколько сотен раз тоньше человеческого волоса, которую можно наносить на обычные очки. Она будет действовать, как фильтр позволяющий видеть в темноте. При этом технология простая и дешевая в массовом производстве, заявили изобретатели из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Блогарии.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что в ближайшее время в Саратове появится современный технопарк. На площадке будут проводиться работы по направлениям аэромобильности, космоса и «зеленых технологий».