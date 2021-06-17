Кристина Асмус призналась, что состоит в отношениях «не один год»

Москва, 17 июня. Актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась, что ей постоянно приписывают романы с коллегами. Устав от слухов, знаменитость рассказала подробности личной жизни.

Звезда сериала «Интерны» напомнила, что она, по мнению прессы, состояла в отношениях с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, Александром Петровым, Алексеем Учителем, Иваном Твердовским и другими мужчинами из мира шоу-бизнеса. Но ни с кем из них у Асмус не было романтических отношений. Актриса подчеркнула, что с этими актерами, музыкантами и режиссерами ее связывает только дружба, пишет Teleprogramma.pro.

«У меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», — призналась 33-летняя Асмус на своей странице в Instagram.

Поклонники были удивлены откровениями знаменитости и принялись отгадывать, кто же тот таинственный ухажер звезды.

Кристина Асмус в прошлом году развелась с юмористом Гариком Харламовым спустя почти семь лет брака. О личной жизни звезда кино ничего не говорила, но в начале лета актер Сергей Гилев спровоцировал слухи о романтических отношениях с кинодивой, опубликовав нежное фото с ней.