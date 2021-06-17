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Саммит Путина и Байдена пытались сорвать представители его ближайшего окружения

Политика
Саммит Путина и Байдена пытались сорвать представители его ближайшего окружения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 17 июня. Группа, которая связана с Хилари Клинтон, Макфолом, Блинкеном, приложила все усилия, чтобы встреча Путина и Байдена в Женеве не состоялась, сообщил политолог Дмитрий Евстафьев.

Сообщается, что на саммите Путина и Байдена в Женеве, который прошел в четверг 16 июня, лидер США подвергся агрессивному поведению американской прессы. Некая журналистка задала вопрос Джо Байдену о том, уверен ли он, что Путин изменит свое поведение. На что он стал опровергать данное мнение, передает портал «ПолитНавигатор».

«Я не говорил, что он изменит свое поведение. Откуда вы это берете? Я говорил: если что-то повлияет на те или иные его поступки, то это отношение в мире к тому, что происходит. Я ничего не придумываю, я говорю о фактах. Вы не поняли, что произошло. Вы не слушали меня», — ответил Байден.

В свою очередь политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что данная ситуация, которая связана с нелестным поведением американской прессы, намерена была подстроена окружением Байдена для того, чтобы сорвать саммит двух лидеров в Женеве.

«Были приложены группой, связанной с Хилари Клинтон, Макфолом, Блинкеном колоссальные усилия, чтоб этой встречи не состоялось. Байдена загоняли в публичный скандал с Владимиром Владимировичем, из которого возврата бы не было. Он бы покатился в такую конфронтацию, на которой бы некоторые миллионеры стали бы мультимиллионерами. Байдену составили такой график, что он приехал в Женеву уже загнанным. Он продержался на прессухе, но из последних сил», — сказал Евстафьев в эфире телеканала «Россия-1».

Он также добавил, что отсутствие российских журналистов на пресс-конференции — не случайная ситуация. Возможно, лидер США был настроен на сотрудничество с Россией, однако стал заложником данного положения. Американская пресса словно рвала на части Байдена, когда узнала, что скандала не произошло, подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что саммит Путина и Байдена поставит крест на усилиях Запада по изоляции России.

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