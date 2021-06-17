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Судебные слушания по делу MH17 возобновились в Гааге

  /   Обновлено: 17 июня 2021 13:19
Политика
Судебные слушания по делу MH17 возобновились в Гааге
Prt Scr courtmh17.com

Гаага, 17 июня. Слушания по делу о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, возобновились в Гааге. Слово будет предоставлено прокуратуре.

Сторона обвинения утверждает, что открыта для новых данных, которые могут быть добавлены в дело. Прокуратура также настаивает на повторном прослушивании некоторых перехваченных телефонных разговоров.

Ранее сообщалось, что Гаага заслушала запись разговора о самолете ВСУ, якобы сбившем самолет рейса MH17 в 2014 году. На записях озвучена информация, что украинский истребитель сбил малайзийский самолет.

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суд mh17 нидерланды
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