Глава центра «Вектор» сообщил об эффективности вакцины от COVID-19

Москва, 17 июня. Вакцину «ЭпиВакКорона» получили 57 добровольцев из 100, из них 20 имели контакт с вирусом, и лишь двое почувствовали ухудшение состояния, сообщил глава «Вектора» Ринат Максютов.

Окончательные показатели эффективности препарата станут известны в конце июля, но уже установлено, что вакцина работает против британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса. В случае с двумя последними вариациями наблюдается незначительное снижение защиты организма, отметил Максютов. У 77% добровольцев старше 60 лет после вакцинации появился иммунитет к коронавирусу.

«ЭпиВакКорона» в ноябре 2020 года стала второй зарегистрированной вакциной от COVID-19 в России. До этого регистрацию в Минздраве РФ прошел «Спутник V» Центра им. Гамалеи, а затем — «КовиВак» Центра им. Чумакова РАН и «Спутник Лайт».