Режим ЧС ввели по всему Крыму из-за сильных ливней

Симферополь, 17 июня. Власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации на всей территории полуострова. Причиной тому стали обильные ливни.

Осадки в Крыму должны прекратиться во второй половине дня, 18 июня. Циклон начнет смещаться к юго-западу Черного моря, рассказала руководитель регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Обрушившиеся на республику дожди затопили восточную часть Крыма. Центр Керчи и социальные объекты оказались обесточены из-за затопления трансформаторных подстанций. Режим ЧС объявили на всей территории полуострова.