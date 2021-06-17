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Звезда «Танцора диско» Чандрашекхар скончался на 99-м году жизни

  /   Обновлено: 17 июня 2021 13:05
Происшествия
Звезда «Танцора диско» Чандрашекхар скончался на 99-м году жизни
Global Look Press  /  Anubrata Mondal

Мумбаи, 17 июня. Звезда Болливуда Чандрашекхар ушел из жизни в возрасте 98 лет. Индийский актер прославился в период 50-60 годов, наибольшую известность ему принесла картина «Танцор диско».

Смерть актера наступила в Мумбаи. Информацию о трагедии подтвердили родственники Чандрашекхара, об этом сообщают местные СМИ.

Звезда индийской киноиндустрии скончался в результате возрастных заболеваний, уточнили журналисты. За всю карьеру он снялся в 172 фильмах.

Ранее стало известно о смерти знаменитого танцовщика и хореографа Григория Чапкиса. При жизни он выступал в Кремлевском театре, где его заметил руководитель СССР Иосиф Сталин.

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Все новости / Происшествия / Звезда «Танцора диско» Чандрашекхар скончался на 99-м году жизни
индия чандрашекхар танцор диско
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