Звезда «Танцора диско» Чандрашекхар скончался на 99-м году жизни

Мумбаи, 17 июня. Звезда Болливуда Чандрашекхар ушел из жизни в возрасте 98 лет. Индийский актер прославился в период 50-60 годов, наибольшую известность ему принесла картина «Танцор диско».

Смерть актера наступила в Мумбаи. Информацию о трагедии подтвердили родственники Чандрашекхара, об этом сообщают местные СМИ.

Звезда индийской киноиндустрии скончался в результате возрастных заболеваний, уточнили журналисты. За всю карьеру он снялся в 172 фильмах.

Ранее стало известно о смерти знаменитого танцовщика и хореографа Григория Чапкиса. При жизни он выступал в Кремлевском театре, где его заметил руководитель СССР Иосиф Сталин.