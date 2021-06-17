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Стали известны последствия подтопления в Керчи

  /   Обновлено: 17 июня 2021 12:55
Общество
Стали известны последствия подтопления в Керчи
facebook.com  /  Сергей Бороздин

Керчь, 17 июня. Журналисты узнали детали о подтоплении в одном из городов Республики Крым. На регион обрушились сильные ливни.

Из-за непогоды подтоплены около 200 домов. Под водой оказались машины, цокольные этажи домов и небольшие магазины. Один местный житель попал в водную ловушку посреди города. Мужчина ехал на машине по делам и застрял. Из-за непогоды он не может передвигаться дальше.

«15 минут седьмого или 10 минут седьмого доехал сюда, а дальше ехать нельзя было. Все в один момент встали здесь, где высшая точка», — рассказал он в интервью для «Известий».

Воду с улиц Керчи должны откачать в ближайшие часы, заявил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. Коммунальные службы региона активно работают над ликвидацией последствий непогоды.

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крым керчь подтопление
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