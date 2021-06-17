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Елена Проклова рассказала, на кого променял ее третий муж

Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, на кого променял ее третий муж
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 17 июня. Актриса Елена Проклова вновь удивила поклонников своим откровением. На этот раз звезда рассказала, на кого променял ее третий муж Андрей Тришин.

С бизнесменом кинодива прожила более 30 лет. Проклова и Тришин были вместе с 1984 года, в браке у супругов родилась дочь Полина. Сперва отношения были прекрасны: взаимная любовь и понимание. Но спустя время бизнесмен сильно ударил по сердцу знаменитости.

«Он мне сказал: «Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку». Это была дочка соседей, они потом увезли ее в Канаду. Я тогда подумала: все мужики одинаковые! На что я надеялась, чего ждала, что хотела сделать?» — с ужасом вспоминает актриса в разговоре с изданием «7Дней.ру».

Это не первое откровение звезды театра и кино. Знаменитость шокировала поклонников, рассказав о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного артиста. Некоторые предположили, что речь идет о режиссере и актере Олеге Табакове, но сама Проклова ничего не сказала о мужчине, проявлявшем к ней «особые» знаки внимания.

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отношения личная жизнь проклова
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