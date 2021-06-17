Елена Проклова рассказала, на кого променял ее третий муж

Москва, 17 июня. Актриса Елена Проклова вновь удивила поклонников своим откровением. На этот раз звезда рассказала, на кого променял ее третий муж Андрей Тришин.

С бизнесменом кинодива прожила более 30 лет. Проклова и Тришин были вместе с 1984 года, в браке у супругов родилась дочь Полина. Сперва отношения были прекрасны: взаимная любовь и понимание. Но спустя время бизнесмен сильно ударил по сердцу знаменитости.

«Он мне сказал: «Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку». Это была дочка соседей, они потом увезли ее в Канаду. Я тогда подумала: все мужики одинаковые! На что я надеялась, чего ждала, что хотела сделать?» — с ужасом вспоминает актриса в разговоре с изданием «7Дней.ру».

Это не первое откровение звезды театра и кино. Знаменитость шокировала поклонников, рассказав о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного артиста. Некоторые предположили, что речь идет о режиссере и актере Олеге Табакове, но сама Проклова ничего не сказала о мужчине, проявлявшем к ней «особые» знаки внимания.