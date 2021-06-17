«Мне всего 29 лет»: врач рассказал о первых словах Эриксена после реанимации

Копенгаген, 17 июня. Врач УЕФА Йенс Кляйнефельд, оказавший первую помощь датскому футболисту Кристиану Эриксену, рассказал о его первых словах после прихода в сознание.

Медицинский работник в интервью RMCSport сообщил, что смог поговорить с потерявшим сознание полузащитником примерно спустя полминуты после того, как он открыл глаза. Немецкий специалист спросил у датчанина: «Ты с нами?» Полузащитник ответил утвердительно и добавил: «Мне всего 29 лет». По этой фразе Кляйнефельд понял, что мозг Эриксена не пострадал.

Полузащитник сборной Дании потерял сознание в первом тайме матча группового этапа Евро-2020 против Финляндии. На протяжении 15 минут футболисту оказывали медицинскую помощь на поле, затем его госпитализировали. Через некоторое время Эриксен вышел на связь и рассказал о своем состоянии после реанимации. Игроку сборной Дании и «Интера» установят кардиостимулятор.