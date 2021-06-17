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Опубликовано видео падения фуникулера в Италии с 14 жертвами

  /   Обновлено: 17 июня 2021 12:50
Происшествия
Опубликовано видео падения фуникулера в Италии с 14 жертвами
pixabay.com

Мадрид, 17 июня. Кабина с туристами сорвалась на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза и гору Монтероне. Фуникулер полетел в пропасть с 20-метровой высоты.

На жутких кадрах видно, что до конечной платформы туристы не доехали совсем немного — у кабины оборвался трос, крепления не выдержали, фуникулер сорвался вниз. Погибли 14 человек. Выжить удалось только пятилетнему мальчику.

Рабочий погиб при падении лифта на северо‑востоке Москвы, сообщало РИАМО. Несчастный случай произошел в многоэтажном доме на улице Академика Королева. Предположительно, кабина лифта сорвалась с 13-го этажа.

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испания канатная дорога фуникулер
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