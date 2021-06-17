Аналитик NI раскрыл причину, по которой США не смогут победить Россию в войне

Вашингтон, 17 июня. США не готовы вести войну с Россией на многодоменном уровне, так как Вашингтону не хватает необходимых технологий.

Соединенные Штаты рассматривают Россию, как страну, о которой необходимо собрать новые виды разведывательных данных, пишет американский аналитик Крис Осборн. В своем материале для издания The National Interest, перевод которого предоставила «ПолитРоссия», он отметил, что это решение связано с представлениями США о многодоменной войне.

В Вашингтоне полагают, что современные конфликты могут вестись не только на море, в воздухе и на суше, но и в космосе и киберпространстве. Однако в данный момент Пентагон столкнулся с потребностью в успешных разведывательных операциях, особенно в космической и кибернетической сферах, указал обозреватель.

По мнению Осборна, американским военным не хватает технологий в сфере разведки для того, чтобы вести войну с Россией. И без должной инфраструктуры у Вашингтона нет шансов на победу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва опасается укрепления Североатлантического альянса в киберпространстве, так как НАТО воспринимает его как сферу для ведения возможных боевых действий. При этом в самом Альянсе указывали, что противником для Запада в данном направлении и в целом теперь является не только Россия, но и Китай, передает «Царьград».