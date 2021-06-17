Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 13:47
13:47
Общество
Советник Аксенова пояснил, кем были таинственные пловцы на видео с потопом в Керчи
13:41
Происшествия
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
13:40
Общество
Челябинское агентство «Полит74» станет новым партнером Медиагруппы «Патриот»
13:39
Политика
Песков: Путин владеет верной информацией о работе ФБК
13:36
Общество
В фонде имени Миклухо-Маклая объяснили, почему фильм о знаменитом этнографе не нужен
13:34
Политика
Попавший в ДТП Королев написал заявление об уходе с поста сенатора
13:30
Происшествия
Крупный пожар охватил шесть гаражей на юге Москвы
13:30
Общество
Крикнул — выходим через окно: в Прикамье молодой человек спас семью из горящего дома
13:28
Весь мир
Сирт: как бывший оплот ИГ стал одним из самых безопасных городов Ливии
13:27
Политика
Песков: конкретных шагов по организации встречи Путина и Зеленского нет
Все новости

Певица Грибулина призналась, что ее третий муж поднимал руку на вдову Караченцова

Шоу-бизнес
Певица Грибулина призналась, что ее третий муж поднимал руку на вдову Караченцова
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 июня. Певица и композитор Ирина Грибулина вспомнила, как ее бывший муж поднял руку на вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину и подрался с самим актером.

Исполнительница десять лет была замужем за фотографом Владимиром Маргойтом. Этот брак, ставший для Грибулиной третьим в ее жизни, в итоге оказался самым долгим и самым трагическим.

Сначала певица думала, что это любовь на всю жизнь, и хотела детей от Маргойта, но фотограф не разрешил ей рожать. Более того, третий муж начал поднимать на нее руку. По словам Грибулиной, иногда бывший супруг становился настоящим монстром.

«Один раз он подрался с моим другом Николаем Караченцовым. Он поднимал руку даже на его жену Людмилу Поргину», — призналась композитор в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Инцидент с актером и его супругой произошел во время совместного отдыха в сауне, уточнила певица. Когда Маргойт поднял руку на Поргину, та позвала мужа, после чего артист вышел из сауны и ударил фотографа. Караченцов говорил Грибулиной, что она должна уйти от супруга, иначе погибнет, но третий муж долго не давал исполнительнице развод, пишет Teleprogramma.pro.

Вдова Николая Караченцова публично жаловалась на низкую пенсию. Поргина говорила, что «умерла бы от голода», если бы не получала дполнительный доход от сдачи недвижимости в аренду.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица Грибулина призналась, что ее третий муж поднимал руку на вдову Караченцова
караченцов поргина грибулина маргойт
Комментировать
Эксклюзив
Советник Аксенова пояснил, кем были таинственные пловцы на видео с потопом в Керчи
Советник Аксенова пояснил, кем были таинственные пловцы на видео с потопом в Керчи
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 193333 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 109349 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 92822 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68012 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66881 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru