Певица Грибулина призналась, что ее третий муж поднимал руку на вдову Караченцова

Москва, 17 июня. Певица и композитор Ирина Грибулина вспомнила, как ее бывший муж поднял руку на вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину и подрался с самим актером.

Исполнительница десять лет была замужем за фотографом Владимиром Маргойтом. Этот брак, ставший для Грибулиной третьим в ее жизни, в итоге оказался самым долгим и самым трагическим.

Сначала певица думала, что это любовь на всю жизнь, и хотела детей от Маргойта, но фотограф не разрешил ей рожать. Более того, третий муж начал поднимать на нее руку. По словам Грибулиной, иногда бывший супруг становился настоящим монстром.

«Один раз он подрался с моим другом Николаем Караченцовым. Он поднимал руку даже на его жену Людмилу Поргину», — призналась композитор в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Инцидент с актером и его супругой произошел во время совместного отдыха в сауне, уточнила певица. Когда Маргойт поднял руку на Поргину, та позвала мужа, после чего артист вышел из сауны и ударил фотографа. Караченцов говорил Грибулиной, что она должна уйти от супруга, иначе погибнет, но третий муж долго не давал исполнительнице развод, пишет Teleprogramma.pro.

Вдова Николая Караченцова публично жаловалась на низкую пенсию. Поргина говорила, что «умерла бы от голода», если бы не получала дполнительный доход от сдачи недвижимости в аренду.