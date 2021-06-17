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Живодер из Кемерово выбросил двух собак с балкона пятого этажа

Происшествия
Живодер из Кемерово выбросил двух собак с балкона пятого этажа
pixabay.com

Кемерово, 17 июня. Мужчина в ходе конфликта выкинул с балкона двух бездомных собак. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В правоохранительные органы города Кемерово поступило сообщение о жестоком обращении с животными в доме № 109 по улице Инициативной. Накануне там произошло безжалостное убийство двух собак. Очевидцы происшествия рассказали полиции, что животных выкинули с балкона пятого этажа.

Сотрудники полиции выяснили, что к случившемуся причастен ранее судимый 48-летний мужчина. Его жена привела домой двух бездомных собак, из-за чего между супругами произошел конфликт.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна» ,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В настоящее время следователи проводят проверку в отношении мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Живодеру грозит до 5 лет лишения свободы.

В прошлый вторник бездомная собака покусала троих детей на школьном дворе в Ульяновске.

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кемерово собака живодер
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