Сенат США рассмотрит законопроект об отмене разрешения на ведение войны в Ираке

Вашингтон, 17 июня. Американские сенаторы намерены ограничить полномочия президента США в вопросах ведения вооруженных конфликтов, передает Associated Press.

Как отмечается, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что готовится внести на рассмотрение законопроект об отмене разрешения применения военной силы в Ираке. Оно было принято еще в 2002 году и позволило экс-президенту США Дональду Трампу санкционировать атаку на иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

В Белом доме поддержали данную инициативу, подчеркнув, что отмена этого разрешения не повлияет на текущие военные операции США. При этом в администрации Байдена добавили, что американский лидер готов сложить необходимые полномочия, чтобы обеспечить защиту граждан от террористических угроз.

Ранее сообщались темпы вывода американских военных из Афганистана. Военно-транспортные самолеты C-17 совершили 611 рейсов с конца апреля для вывоза с территории страны вооружения американской армии. При этом эксперты подчеркивали, что США и НАТО не имеют реального представления о ситуации в регионе, передает «Царьград».