Киев, 17 июня. Политолог и публицист Николай Стариков рассказал, как Киев пытается оправдаться, опередив Москву.

Глава украинского МВД Арсен Аваков, заранее обвинил Россию во взрыве украинской ГТС, который якобы планируется после завершения транзита газа через украинскую территорию.Киев может сохранить свою честь и оправдаться, опередив Москву и взорвать систему самостоятельно.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер и политолог Николай Стариков.