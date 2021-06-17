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Стариков объяснил желание Авакова взорвать ГТС Украины

Политика
Стариков объяснил желание Авакова взорвать ГТС Украины
Невские Новости

Киев, 17 июня. Политолог и публицист Николай Стариков рассказал, как Киев пытается оправдаться, опередив Москву.

Глава украинского МВД Арсен Аваков, заранее обвинил Россию во взрыве украинской ГТС, который якобы планируется после завершения транзита газа через украинскую территорию.Киев может сохранить свою честь и оправдаться, опередив Москву и взорвать систему самостоятельно.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер и политолог Николай Стариков.

Эксперт уверен, что Россия не станет взрывать украинскую ГТС и после окончания контракта просто прекратит прокачивать газ.

Николай Стариков считает, что Аваков действительно хочет взорвать газотранспортную систему Украины, но делает это исключительно для «защиты мундира».

«Угроза для ГТС Украины исходит от Арсена Авакова, который по-другому, как взорвать, убить, никак мыслить не может», — пояснил эксперт.

Стариков предположил, что если Киев начнет использовать заработанные от транзита российского газа средства для финансирования войны против России, то прокачку газа через украинскую территорию нужно прекратить как можно скорее.

Ранее Арсен Аваков заранее обвинил Россию в терактах на газопроводах из Украины в Россию.

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Все новости / Политика / Стариков объяснил желание Авакова взорвать ГТС Украины
украина аваков гтс
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