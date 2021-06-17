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Посол России вернется в США до конца июня. События дня

Видео
Посол России вернется в США до конца июня. События дня
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Посол России вернется в США до конца июня

 
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что дат возвращения послов нет, но это «чисто технический вопрос», при этом замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Антонов вернется в Вашингтон до конца этого месяца. Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня заявил, что послы России и США возвращаются к работе. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит президентов России и США прошел, скорее, со знаком «плюс» и был результативен. Представитель российского главы также обратил внимание на то, что расхождения на саммите сохранялись по теме Белоруссии и роли НАТО, но стороны сошлись в понимании того, что урегулирование в Донбассе возможно только через реализацию Минских договоренностей.

Пушков упрекнул Трампа в попытке дискредитировать итоги саммита Путина и Байдена

Посол России вернется в США до конца июня. События дня
flickr.com  / Совет Федерации
 
Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о результатах российско-американского саммита в Женеве. Его выпад прокомментировал сенатор Алексей Пушков. 
«(Путин не будет. — Прим. ФАН) делать неоправданные авансы и предаваться вредным иллюзиям. Встретились, поговорили, договорились не доводить дело до края и возобновить диалог — в этом и была задача», — добавил парламентарий.
Политик напомнил республиканцу о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Тогда по итогам переговоров в адрес Трампа посыпался шквал критики со стороны демократов и СМИ.

В Керчи людей начали эвакуировать из-за подтопления около 240 домов

Посол России вернется в США до конца июня. События дня
Prt Scr youtube.com  /  ZON 2
 
В Керчи людей эвакуируют на лодках в пункт временного размещения из-за подтопления 236 частных и многоквартирных домов, сообщили 17 июня в пресс-службе городской администрации. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уже прибыл на место произошедшего и лично осматривает самые проблемные районы. Об этом сообщает корреспондент ФАН. На данный момент власти Крыма ввели режим ЧС межмуниципального уровня. В городе развернул работу оперативный штаб. Спасатели с помощью мотопомп откачивают воду. На месте работают более 50 спасателей в разных частях города.

В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы посадочной полосы

Посол России вернется в США до конца июня. События дня
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Иванова
 
В Крыму в аэропорту Симферополя самолет Boeing авиакомпании Pegas Fly после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался частично на поле, застряв в грязи. Как выяснил источник ФАН, над полуостровом из-за этого скопилось порядка десяти самолетов, которые наматывают круги. Борт авиакомпании Nordwind перенаправлен в Анапу, туда же отправлены еще два рейса. В пресс-службе аэропорта Симферополь сообщили, что сама взлетно-посадочная полоса находилась в нормативном состоянии, которое пригодно для совершения взлетов и посадок. На данный момент рейсы в аэропорту Симферополя не принимаются и не отправляются. Сейчас сотрудники аэропорта занимаются освобождением взлетно-посадочной полосы.

 

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