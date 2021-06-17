Посол России вернется в США до конца июня. События дня

Посол России вернется в США до конца июня Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что дат возвращения послов нет, но это «чисто технический вопрос», при этом замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Антонов вернется в Вашингтон до конца этого месяца. Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня заявил, что послы России и США возвращаются к работе. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит президентов России и США прошел, скорее, со знаком «плюс» и был результативен. Представитель российского главы также обратил внимание на то, что расхождения на саммите сохранялись по теме Белоруссии и роли НАТО, но стороны сошлись в понимании того, что урегулирование в Донбассе возможно только через реализацию Минских договоренностей.

Пушков упрекнул Трампа в попытке дискредитировать итоги саммита Путина и Байдена flickr.com / Совет Федерации Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о результатах российско-американского саммита в Женеве. Его выпад прокомментировал сенатор Алексей Пушков. «(Путин не будет. — Прим. ФАН) делать неоправданные авансы и предаваться вредным иллюзиям. Встретились, поговорили, договорились не доводить дело до края и возобновить диалог — в этом и была задача», — добавил парламентарий. Политик напомнил республиканцу о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Тогда по итогам переговоров в адрес Трампа посыпался шквал критики со стороны демократов и СМИ.

В Керчи людей начали эвакуировать из-за подтопления около 240 домов Prt Scr youtube.com / ZON 2 В Керчи людей эвакуируют на лодках в пункт временного размещения из-за подтопления 236 частных и многоквартирных домов, сообщили 17 июня в пресс-службе городской администрации. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уже прибыл на место произошедшего и лично осматривает самые проблемные районы. Об этом сообщает корреспондент ФАН. На данный момент власти Крыма ввели режим ЧС межмуниципального уровня. В городе развернул работу оперативный штаб. Спасатели с помощью мотопомп откачивают воду. На месте работают более 50 спасателей в разных частях города.