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Правительство Японии не будет продлевать режим ЧП

  /   Обновлено: 17 июня 2021 12:44
Общество
Правительство Японии не будет продлевать режим ЧП
pixabay.com

Токио, 17 июня. Власти Японии решили ослабить режим чрезвычайного положения в преддверии Олимпийских игр-2020. Экспертная группа уже одобрила план правительства страны.

Режим ЧП ввели во всех девяти префектурах Японии до 20 июня. Согласно новому документу, в семи из них будет действовать режим пред-чрезвычайного положения до 11 июля. Послабление ограничений подразумевает уменьшение штрафов за нарушения требований.

Правительство Японии уже трижды вводило режим ЧП в стране для нераспространения коронавируса. Олимпийские и Паралимпийские игры будут проходить в Токио до начала сентября.

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япония олимпийские игры режим чп
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