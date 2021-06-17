Правительство Японии не будет продлевать режим ЧП

Токио, 17 июня. Власти Японии решили ослабить режим чрезвычайного положения в преддверии Олимпийских игр-2020. Экспертная группа уже одобрила план правительства страны.

Режим ЧП ввели во всех девяти префектурах Японии до 20 июня. Согласно новому документу, в семи из них будет действовать режим пред-чрезвычайного положения до 11 июля. Послабление ограничений подразумевает уменьшение штрафов за нарушения требований.

Правительство Японии уже трижды вводило режим ЧП в стране для нераспространения коронавируса. Олимпийские и Паралимпийские игры будут проходить в Токио до начала сентября.