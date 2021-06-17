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Сирт: как бывший оплот ИГ стал одним из самых безопасных городов Ливии

Ливия
Сирт: как бывший оплот ИГ стал одним из самых безопасных городов Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Ливия в конце 2021 года готовится провести президентские выборы и остановить многолетний кризис. В стране назначено новое правительство, полным ходом ведется процесс объединения государственных институтов и восстановления после боевых действий.

Но, несмотря на установившийся постоянный режим прекращения огня, высокий уровень террористической активности сохраняется. Проблемы в сфере безопасности проявились в начале июня, когда боевик «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещенная в РФ террористическая организация) подорвал заминированный автомобиль в городе Сабха. Параллельно данному происшествию на западе вооруженные группировки продолжают бороться за власть и зоны влияния, а банды из Мисураты шантажируют Правительство национального единства, требуя миллионы долларов за открытие прибрежного шоссе.

Как ранее заявлял президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, североафриканская страна рискует превратиться в новую зону нестабильности. Сюда уже стекаются террористы из разных африканских государств, чтобы после попасть в Европу. Тем не менее в Ливии остается несколько защищенных от боевиков городов. Одним из них является Сирт, который до сих пор хранит в разрушенных войной зданиях черные флаги ИГ.

На сегодняшний день город на берегу Средиземного моря, разделяющий запад и восток страны, считается, пожалуй, самым безопасным. Именно поэтому в марте текущего года встречи Палаты представителей и голосование за новое правительство решили провести здесь.

Блокпосты на въезде в Сирт
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов
Однако еще год назад жители Сирта опасались выходить на улицу из-за угрозы стать жертвами боевиков. Кровавая история города началась в 2011 году, когда «оппозиционеры» свергли Муаммара Каддафи. Сирт до последнего сражался с повстанцами, состоящими по большей части из граждан соседних республик. С середины сентября и по конец октября 2011 г. тут велись ожесточенные бои между остатками ливийской армии и группировками «оппозиционных революционеров». Отсюда в сторону Мисураты стартовал последний конвой лидера государства, который атаковала французская авиация. Полковника взяли в плен и убили на следующий день после многочисленных пыток и издевательств. Но, несмотря на гибель Каддафи, в Сирте еще почти месяц держали оборону последние отряды армии. Они предпочли умереть в неравных боях, но не сдались революционерам.

Судя по всему, те бойцы прекрасно понимали, какая именно сила стоит за спинами тех, кто пытался выдать себя за освободителей. Но они пали, и вскоре над городами подняли черные флаги с белой арабской вязью, гласившей, что теперь данные территории под властью «Исламского государства».

Баннер ИГ на крыше центрального банка
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Центральный банк Сирта, комплекс пресс-центра «Уагадугу» и многие другие важные здания перешли в собственность боевиков. Начался геноцид мирного населения: людей похищали, отнимали имущество, расстреливали прямо на улицах просто за недовольный взгляд. Из пресс-центра бандиты контролировали местные СМИ. Банк разграбили, а по найденным документам о кредитах и займах террористы начали силой, похищениями и угрозами выбивать с жителей последние деньги. В здании прокуратуры даже организовали тюрьму «для должников».

«Они похищали тех, кто отказывался платить. Не только по кредитам с банка, вообще всех. Могли потребовать денег с прохожего на улице и, если денег не было, везли его в тюрьму, чтобы получить с родственников выкуп. Заключенных мучили, пытали, если семья не могла его заплатить, похищенных расстреливали там же, во внутреннем дворе. Сейчас в здание не пробраться, оно сильно разрушено ударами авиации, да и мины от ИГ остались в этих завалах», — рассказал военный полицейский, который предпочел сохранить свое имя неизвестным, чтобы обезопасить родственников.

Здание прокуратуры Сирта, которое террористы превратили в тюрьму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

В городе до сих пор остались следы активности террористов. Пожалуй, самые яркие из них — метки на стенах магазинов. Местные называют их «клеймо ИГ». Они означали, что владелец обязан платить боевикам дань. Якобы за охрану.

То самое «клеймо ИГ» на здании разрушенного магазина
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

В 2015–2016 гг. Правительство национального согласия (сегодня расформированное) решило обуздать помогавших им прийти к власти вчерашних «оппозиционеров». Их деятельность заметно вредила репутации кабинета министров. Началось очередное освобождение Сирта. Усмирять пыл радикальные исламисты не хотели, сдаваться недавним союзникам — тоже. Почти год длилась очередная бойня за город. Что любопытно, войскам ПНС активно помогала авиация НАТО, которая изначально способствовала захвату населенного пункта.

В Сирте больше всего пострадал район Аль-Джиза аль-Бахрия — последний оплот сопротивления для боевиков. Тут радикальные исламисты плотно минировали дома и держали оборону. Но силам ПНС удалось отбить город. Правда, безопасным он после этого не стал.

«У триполитанского правительства не было полноценной армии, только разномастные бригады, в том числе довольно радикальных взглядов. После освобождения Сирта они начали определять свои зоны влияния. Средь бела дня могли начать перестрелку из-за того, что не поделили магазин или автомастерскую, с которых они, так же, как и ИГ, собирали взятки», — рассказал владелец небольшого продуктового магазина рядом с разрушенным районом.

Предупреждение о минах на втором этаже здания
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Люди продолжали бежать из Сирта, пока в январе 2020 года Ливийская национальная армия в рамках антитеррористической операции не начала наступление на город. Меньше чем за месяц населенный пункт зачистили от бандформирований, лояльных ПНС. Военные сосредоточили силы по внешнему периметру города, а за безопасность внутри ответственность взяли уже совсем другие подразделения: полиция, военная полиция (мухабарат), группы разминирования. Идея заключалась в том, что контролировать ситуацию должны не вооруженные силы, а отдельные специальные структуры.

Следы разминирования
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов
Такой подход вскоре принес плоды, и расположенный на границе восточной и западной Ливии Сирт стал действительно безопасным. В марте текущего года в город вернулось уже около ста тысяч беженцев. Люди ремонтируют квартиры, восстанавливают бизнес, открывают магазины. Даже в центральном парке восстановили несколько аттракционов для детей.

Родители с детьми на отдыхе в парке
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Когда проходили выборы нового совместного правительства, некоторые члены Палаты представителей, прибывшие из Феццана, отмечали, что Сирт — замечательный пример для южной части Ливии. Потому что в нем, в отличие от того же Триполи, за безопасность отвечают подчиняющиеся городской власти структуры, а не армия или верные только своим командирам группировки. Остается надеяться, что руководство государства успеет урегулировать ситуацию до того, как ИГ восстановит зону влияния в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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безопасность иг ливия сирт
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