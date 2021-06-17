Ливия в конце 2021 года готовится провести президентские выборы и остановить многолетний кризис. В стране назначено новое правительство, полным ходом ведется процесс объединения государственных институтов и восстановления после боевых действий.

Но, несмотря на установившийся постоянный режим прекращения огня, высокий уровень террористической активности сохраняется. Проблемы в сфере безопасности проявились в начале июня, когда боевик «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещенная в РФ террористическая организация) подорвал заминированный автомобиль в городе Сабха. Параллельно данному происшествию на западе вооруженные группировки продолжают бороться за власть и зоны влияния, а банды из Мисураты шантажируют Правительство национального единства, требуя миллионы долларов за открытие прибрежного шоссе.

Как ранее заявлял президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, североафриканская страна рискует превратиться в новую зону нестабильности. Сюда уже стекаются террористы из разных африканских государств, чтобы после попасть в Европу. Тем не менее в Ливии остается несколько защищенных от боевиков городов. Одним из них является Сирт, который до сих пор хранит в разрушенных войной зданиях черные флаги ИГ.

На сегодняшний день город на берегу Средиземного моря, разделяющий запад и восток страны, считается, пожалуй, самым безопасным. Именно поэтому в марте текущего года встречи Палаты представителей и голосование за новое правительство решили провести здесь.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Однако еще год назад жители Сирта опасались выходить на улицу из-за угрозы стать жертвами боевиков. Кровавая история города началась в 2011 году, когда «оппозиционеры» свергли Муаммара Каддафи. Сирт до последнего сражался с повстанцами, состоящими по большей части из граждан соседних республик. С середины сентября и по конец октября 2011 г. тут велись ожесточенные бои между остатками ливийской армии и группировками «оппозиционных революционеров». Отсюда в сторону Мисураты стартовал последний конвой лидера государства, который атаковала французская авиация. Полковника взяли в плен и убили на следующий день после многочисленных пыток и издевательств. Но, несмотря на гибель Каддафи, в Сирте еще почти месяц держали оборону последние отряды армии. Они предпочли умереть в неравных боях, но не сдались революционерам.

Судя по всему, те бойцы прекрасно понимали, какая именно сила стоит за спинами тех, кто пытался выдать себя за освободителей. Но они пали, и вскоре над городами подняли черные флаги с белой арабской вязью, гласившей, что теперь данные территории под властью «Исламского государства».

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

«Они похищали тех, кто отказывался платить. Не только по кредитам с банка, вообще всех. Могли потребовать денег с прохожего на улице и, если денег не было, везли его в тюрьму, чтобы получить с родственников выкуп. Заключенных мучили, пытали, если семья не могла его заплатить, похищенных расстреливали там же, во внутреннем дворе. Сейчас в здание не пробраться, оно сильно разрушено ударами авиации, да и мины от ИГ остались в этих завалах», — рассказал военный полицейский, который предпочел сохранить свое имя неизвестным, чтобы обезопасить родственников.

Центральный банк Сирта, комплекс пресс-центра «Уагадугу» и многие другие важные здания перешли в собственность боевиков. Начался геноцид мирного населения: людей похищали, отнимали имущество, расстреливали прямо на улицах просто за недовольный взгляд. Из пресс-центра бандиты контролировали местные СМИ. Банк разграбили, а по найденным документам о кредитах и займах террористы начали силой, похищениями и угрозами выбивать с жителей последние деньги. В здании прокуратуры даже организовали тюрьму «для должников».

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

В городе до сих пор остались следы активности террористов. Пожалуй, самые яркие из них — метки на стенах магазинов. Местные называют их «клеймо ИГ». Они означали, что владелец обязан платить боевикам дань. Якобы за охрану.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

В 2015–2016 гг. Правительство национального согласия (сегодня расформированное) решило обуздать помогавших им прийти к власти вчерашних «оппозиционеров». Их деятельность заметно вредила репутации кабинета министров. Началось очередное освобождение Сирта. Усмирять пыл радикальные исламисты не хотели, сдаваться недавним союзникам — тоже. Почти год длилась очередная бойня за город. Что любопытно, войскам ПНС активно помогала авиация НАТО, которая изначально способствовала захвату населенного пункта.

В Сирте больше всего пострадал район Аль-Джиза аль-Бахрия — последний оплот сопротивления для боевиков. Тут радикальные исламисты плотно минировали дома и держали оборону. Но силам ПНС удалось отбить город. Правда, безопасным он после этого не стал.

«У триполитанского правительства не было полноценной армии, только разномастные бригады, в том числе довольно радикальных взглядов. После освобождения Сирта они начали определять свои зоны влияния. Средь бела дня могли начать перестрелку из-за того, что не поделили магазин или автомастерскую, с которых они, так же, как и ИГ, собирали взятки», — рассказал владелец небольшого продуктового магазина рядом с разрушенным районом.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Люди продолжали бежать из Сирта, пока в январе 2020 года Ливийская национальная армия в рамках антитеррористической операции не начала наступление на город. Меньше чем за месяц населенный пункт зачистили от бандформирований, лояльных ПНС. Военные сосредоточили силы по внешнему периметру города, а за безопасность внутри ответственность взяли уже совсем другие подразделения: полиция, военная полиция (мухабарат), группы разминирования. Идея заключалась в том, что контролировать ситуацию должны не вооруженные силы, а отдельные специальные структуры.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Такой подход вскоре принес плоды, и расположенный на границе восточной и западной Ливии Сирт стал действительно безопасным. В марте текущего года в город вернулось уже около ста тысяч беженцев. Люди ремонтируют квартиры, восстанавливают бизнес, открывают магазины. Даже в центральном парке восстановили несколько аттракционов для детей.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Когда проходили выборы нового совместного правительства, некоторые члены Палаты представителей, прибывшие из Феццана, отмечали, что Сирт — замечательный пример для южной части Ливии. Потому что в нем, в отличие от того же Триполи, за безопасность отвечают подчиняющиеся городской власти структуры, а не армия или верные только своим командирам группировки. Остается надеяться, что руководство государства успеет урегулировать ситуацию до того, как ИГ восстановит зону влияния в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.