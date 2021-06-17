Леонков заявил о военном «эффекте Герасимова» на Байдена на саммите с Путиным

Москва, 17 июня. Присутствие главы Генштаба России Валерия Герасимова на саммите в Женеве изменило отношение США к возможной войне с РФ. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Герасимов вошел в состав российской делегации на саммите в Швейцарии, который прошел 16 июня с участием первых лиц. После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена встреча продолжилась в расширенном составе с участием руководителей МИД. Начальник Генштаба РФ также принял участие в данной части саммита.

Леонков обратил внимание на серьезную геополитическую и стратегическую подготовку Байдена к переговорам с Путиным. Встрече предшествовали саммиты «Большой семерки» и НАТО, а также европейское турне американского лидера. Однако присутствие Герасимова, ставшее неожиданностью для западной прессы, внесло коррективы в попытки США навязать России свою повестку и, возможно, надавить на Путина международным влиянием, полагает эксперт.

«Очень примечательно, что с нашей стороны был начальник Генштаба генерал армии Герасимов. Этот фактор, который не сразу все распознали, сказался на итоговой повестке», — отмечает Леонков.

Именно с присутствием Герасимова эксперт связывает совместное коммюнике по вопросам стратегической стабильности, ставшее одним из ключевых итогов встречи Путина и Байдена. Леонков считает, что президент и начальник Генштаба РФ сумели донести до американцев опасность нагнетания военно-политической напряженности для самих США.

«Заявление, под которым подписались оба президента, касается международной безопасности. Там фактически признается что в третьей мировой войне не будет победителей. Это, кстати, наша, российская повестка. У американцев она была совершенно другой: оценивая результаты возможной мировой войны, они утверждали, что потеряют 50 млн человек, но одержат победу», — заявил Леонков на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Расширенный формат российско-американского саммита в Женеве включал главу МИД РФ Сергея Лаврова, замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака, а также других высокопоставленных представителей делегации. Ранее ФАН публиковал выводы экспертов-американистов из нежелания Байдена публично дискутировать с Путиным после переговоров.