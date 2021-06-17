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Депутат Верховной Рады призвал расправиться с членами ОПЗЖ и спровоцировал драку

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Политика
Депутат Верховной Рады призвал расправиться с членами ОПЗЖ и спровоцировал драку
facebook.com  /  Никита Потураев

Киев, 17 июня. Заседание Верховной Рады в Киеве закончилось дракой, которую спровоцировал нардеп «Слуги народа» Никита Потураев. Он сообщил, что эпоха бедности закончится после расстрела ОПЗЖ.

Столкновение возле трибуны произошло между членами ОПЗЖ и единомышленниками нардепа. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв.

Спустя время Протураев выразил сожаление из-за сказанных слов, но от народного депутата Нестора Шуфрича поступило заявление, что члены ОПЗЖ отказываются от будущего участия в заседаниях комитета до тех пор, пока главой комитета остается скандально известный «слуга».

Глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики занял текущую должность 17 июня 2020 года. Его кандидатуру поддержали 281 депутат. Он прошел в Верховную Раду 9-го созыва под номером 97 по списку партии «Слуга народа».

Украинская политическая партия, участников которой политик призвал расстрелять, была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 9 декабря 1999, под названием «Всеукраинской объединение «Центр"». Летом 2016 года она была переименована в организацию «За жизнь».

Ранее ФАН сообщил, что углубленного обсуждения Украины на саммите Российской Федерации — Соединенных Штатов Америки не было. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден не углублялись в обсуждение украинской тематики в ходе переговоров в Женеве.

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рада драка потураев
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