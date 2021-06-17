Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена повлияла на укрепление рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили обзор рынков валют на 17 июня и подвели итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

/ Федеральное агентство новостей

Нефть 16 июня в очередной раз продемонстрировала позитивную динамику, заявляют эксперты.

«Мы обновили годовой максимум и даже обновили двухлетний максимум, мы практически вплотную подошли к отметке 75 долларов за баррель, но уже ближе к концу торговой сессии вчерашнего дня нефть ушла в коррекцию, опустилась чуть ниже отметки 74», — отмечают в ФБА «Экономика сегодня».

Поддержку цене на нефть оказали данные по запасам черного золота в США. Согласно статистике министерства энергетики, запасы снизились на 7,4 млн баррелей — при ожидании снижения на 3,3 млн.

«Также немного картину подпортили данные по запасам бензина — при ожиданиях снижения на 600 тысяч они подскочили на 1,95 миллиона баррелей. Так что статистика позитивная, но с небольшим настораживающим оттенком в отношении запасов бензина, которые продолжают расти», — добавили специалисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Позитивом также стали данные по объему переработки нефти в Китае, сказали экономисты. По итогам мая выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Глобальная тенденция укрепления черного золота остается актуальной, этому способствуют высокие темпы вакцинации и то, что постепенно страны открывают авиасообщение с другими государствами. Это все поддерживает рынок. Вчера под вечер произошло ослабление нефти на фоне укрепления курса доллара — после заседания ФРС. По его результатам можно сказать, что ужесточение денежно-кредитной политики может начаться раньше, чем планировалось», — прогнозируют аналитики.

Таким образом, стоимость нефти находится на достаточно высоких отметках, восходящая динамика продолжает быть актуальной, на данный момент диапазон колебаний для нефти остается 73–75 доллара за баррель.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Аналитики отмечают, что 16 июня падение стоимости золота было максимальным за последние пять месяцев. Цена за унцию упала с отметки 1865 до 1805, то есть на 60 долларов за одну торговую сессию золото потеряло, добавили в «Экономике сегодня».

«Значительное снижение произошло на фоне заседания ФРС. Если говорить про основные тезисы, то прежде всего регулятор сохранил уровень ключевой ставки в диапазоне от 0 до 0,25%. ФРС изменил прогноз по ставке: если раньше говорилось, что повышение планируется не ранее 2024 года, то уже на этом заседании был дан прогноз, что в 2023 году ставку могут аж два раза поднять. Был повышен прогноз по инфляции, его подняли на 1%. Также был существенно повышен прогноз по ВВП — до 7%», — рассказали экономисты.

Таким образом, падение золота сейчас более актуально, подытожили эксперты. Среди обозримых целей они отметили уровень 1760 долларов за тройскую унцию, диапазон будет примерно до отметки 1840.

Рубль

ФБА «Экономика сегодня» /

Российская валюта себя стабильно чувствовала 16 июня, она торговалась на отметке 72 рубля за доллар.

«Вчера было важнейшее для рубля событие — встреча Байдена и Путина. Встреча оценивается в позитивном ключе. Пресс-конференция и встреча прошли достаточно нейтрально. Также они сказались на курсе рубля. Рубль пытался укрепиться, доходил до отметки 71,60, но это быстро было нивелировано после пресс-конференции. Все-таки основное влияние на курс рубля оказали итоги заседания ФРС», — резюмировали аналитики.

Курс российской валюты на фоне заседания ФРС потерял позиции, 17 июня она торгуется на уровне 72,5. Прогнозируемый диапазон — 72–73,50 рубля за доллар.