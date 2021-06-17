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Базовая ставка в США сохранилась на уровне 0–0,25% годовых

Экономика
Базовая ставка в США сохранилась на уровне 0–0,25% годовых
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5, Dan Smith

Вашингтон, 17 июня. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания оставила базовую процентную ставку в размере 0-0,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В ФРС отметили, что прогресс в области вакцинации сократил распространение коронавируса в Соединенных Штатах. На этом фоне показатели экономической активности и занятости повысились, следует из заявления представителей резервной системы.

Регулятор уже в десятый раз сохранил базовую ставку после того, как два раза внепланово опустил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых на фоне пандемии коронавируса. До этого на таком уровне ставка находилась с декабря 2008 года по декабрь 2015 года.

Потребительские цены на товары и услуги по итогам мая текущего года возросли в США на 5%, достигнув максимума с 2008 года. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны.

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фрс сша инфляция базовая ставка
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