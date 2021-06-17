Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксированы в Туве

, 17 июня. Эпицентр землетрясения был обнаружен недалеко от границы с Монголией.

Представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН сообщили о том, что в минувший понедельник в 277 км от Кызыла были зарегистрированы подземные толчки.

Сейсмическую активность магнитудой 3,9 обнаружили в 19:12. Интенсивность толчков в эпицентре, который находился в малонаселенном районе примерно в 30 км от границы с Монголией. составляла 4,7 баллов по шкале MSK-64.

Уточняется, что землетрясения разной магнитуды, в том числе очень сильные, периодически происходят в Восточно-Сибирской части России.

В пятницу землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки.