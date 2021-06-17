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Дагестанцам вернут деньги за сорвавшееся второй год подряд паломничество в Саудию

Общество
Дагестанцам вернут деньги за сорвавшееся второй год подряд паломничество в Саудию
wikipedia.org  /  Muhammad Mahdi Karim/GFDL 1.2

Махачкала, 17 июня. Дагестанская компания «Марва Тур», которая является аккредитованным оператором на организацию паломничества мусульман (хаджа) к святым в Саудовской Аравии, начала прием заявок на расторжение или перезаключение договоров с клиентами. Об этом ФАН сообщил генеральный директор компании Булат Курбанов.

Он напомнил, что хадж-кампания в 2021 году, так же как и в прошлом году, отменена по решению саудовских властей. Из-за распространения коронавирусной инфекции паломничество в текущем году смогут совершить только жители королевства.

За время подготовки к хаджу «Марва Тур» заключила более тысячи договоров с клиентами. Большая часть из них будет переоформлена на следующий год, остальным компания вернет деньги, заверил Курбанов.

«Нами принято примерно 1200 заявок. В данный момент принимаем заявки от этих людей либо на перезаключение договора на 2022 год, либо на расторжение договора и возврат средств. Большая часть людей перезаключит договор на следующий год», — отметил собеседник ФАН.

Курбанов добавил, что с дагестанской стороны все было готово к организации хаджа, за исключением вакцинации паломников. Власти Саудовской Аравии ранее заявляли, что допустят в страну только тех, кто прошел вакцинацию препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом российские вакцины до сих пор не получили соответствующего одобрения.

Ранее ФАН сообщал, что паломничество 2021 года для мусульман всего мира, намеченное на середину июля, может сорваться второй год подряд. Исполнить свой религиозный долг не могут примерно десять тысяч российских мусульман, большая часть из которых — жители Дагестана.

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россия саудовская аравия дагестан хадж паломничество
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