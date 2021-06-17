Итог саммита Россия — США: Путин отнял у Байдена статус лидера «альянса демократий»

Президент США Джо Байден оказался не готов к формату диалога, навязанному его российским коллегой Владимиром Путиным. Тем самым президент РФ свел на нет серьезную фору США, отмечает обозреватель ФАН Владимир Винников.

Российско-американские переговоры на высшем уровне в Женеве 16 июня все-таки состоялись — и прошли, как отметили обе стороны, в конструктивном ключе, открыв дорогу для последующих контактов между РФ и США.

В сухом остатке встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена можно выделить три пункта:

— их совместное заявление по стратегической стабильности;

— возвращение послов Анатолия Антонова и Джона Салливана на места своей работы, соответственно, в Вашингтон и Москву;

— устная договоренность о начале консультаций по проблемам глобальной стабильности, изменения климата, безопасности киберпространства, восстановления дипломатических отношений и взаимодействия в Арктике.

Все, как и предполагалось: никаких прорывов на российско-американском фронте не произошло, но небольшое «отталкивание от дна» налицо. Надолго ли?

Об этом трудно судить по формальным итогам и неформальным деталям данного события. Но некоторые тенденции по ним обозначить можно.

kremlin.ru / Администрация президента России

По началу встречи. На этот раз в большей мере заставил себя ждать не российский президент, а его визави. Путин прибыл на виллу Ла-Гранж в 13:10 (здесь и далее — по местному времени, минус час от московского), Байден — на 12 минут позже. Учитывая, что встреча проходила по инициативе 46-го президента США, это можно было расценить как сигнал о его чуть меньшей, чем у оппонента, заинтересованности в ней.

В присутствии президента Швейцарии Ги Пармелена Путин и Байден пожали друг другу руки (коронавирусные условности были отставлены в сторону), обменялись краткими приветствиями и проследовали в библиотеку, где должно было пройти общение в узком формате (Путин + Лавров / Байден + Блинкен и переводчики).

Однако эта часть продлилась гораздо дольше первоначально намеченного часа с четвертью, зато после перерыва вместо двух запланированных полуторачасовых подходов в широком формате состоялся всего один — длительностью менее часа (16:19–17:05). После чего переговоры завершились, и 46-й президент США покинул виллу Ла-Гранж, а Путин остался, чтобы провести пресс-конференцию, которая продлилась 51 минуту. Как сообщалось, Байден со своими ближайшими сотрудниками наблюдал за ней из отеля InterContinental, где разместилась вся американская делегация.

И, видимо, не просто наблюдал, а получал необходимые медицинские процедуры, потому что на свою пресс-конференцию, которая началась уже после завершения путинского общения с журналистами, 78-летний американский президент прибыл в невероятно прекрасной форме — как будто у него за спиной и не было 3,5 часов сложных переговоров. Правда, к концу занявших чуть более получаса ответов на вопросы недавнего пыла и задора у Байдена осталось уже не так много.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Кстати, российского лидера, что также было отмечено, пытали как «свои», так и «чужие» акулы пера, причем в свободном режиме, без какого-либо согласования с ним задаваемых вопросов. А вот хозяину Белого дома явно устроили щадящий режим: только «свои» и вопросы по списку. Проводя аналогии женевской встречи с шахматной партией, можно сказать, что Путин «играл белыми, но без фигуры». И эта партия далеко не закончена — она была отложена после розыгрыша дебюта.

А важнейшим содержанием этого дебюта стали как раз ходы, сделанные в узком формате общения двух президентов и глав их внешнеполитических ведомств. Главным достижением Путина можно считать то, что ему удалось перевести женевскую встречу, которая планировалась в формате «Россия—Запад», в формат «Россия—США» и отсечь от него другие фигуры: G7, ЕС, НАТО и так далее. Байден за столом переговоров оказался в роли президента Соединенных Штатов, а вовсе не представителя «мирового альянса демократий».

Поэтому никаких угроз и односторонних требований с его стороны в адрес российского лидера не прозвучало и прозвучать не могло. Поэтому же «козырные» темы коллективного Запада по Украине как «жертве агрессии», российской несистемной оппозиции как «жертве подавления свобод и прав человека», а также прочих «хайли-лайкли» предсказуемо отошли на второй и даже на третий план. А на первый план оказались выдвинуты реальные проблемы двусторонних отношений. Меньше визга, больше шерсти.

Следует предположить, что к диалогу в таком режиме американская делегация была не вполне готова. Вот почему широкий формат встречи оказался практически невостребованным, а вместо принятия российской капитуляции команда Байдена получила весьма обширное «задание на дом».

Не факт, что американцы с ним справятся и даже вообще начнут выполнять, но они его приняли. И это, конечно, огромный плюс для Путина и для России в целом. Фора, которая была у Америки, почти ликвидирована, однако право хода теперь за ней.

kremlin.ru / Администрация президента России

Что, возможно, самое интересное: раздумывая над этим ходом, наши заокеанские партнеры уже обозначили, в случае каких ответов со стороны Кремля они намерены вообще «перевернуть доску». Это:

— кибератаки против объектов в 16 стратегически важных отраслях экономики (не указано, в США или в их странах-союзниках тоже);

— нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;

— смерть Алексея Навального.

Подобные условия — словно «чек на предъявителя», поскольку каждое из них (особенно — первое) достижимы через те или иные провокации. А закладка таких «мин» — давняя традиция американской дипломатии: достаточно вспомнить в этой связи взрыв броненосца «Мэн» или инцидент в Тонкинском заливе.

Так что запускать салюты в честь «победы у Женевского озера» России пока не приходится. Впереди — еще очень сложная игра. Но в этой игре, необходимо повторить, у Америки больше нет значимого преимущества.