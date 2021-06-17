Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 13:46
13:41
Происшествия
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
13:40
Общество
Челябинское агентство «Полит74» станет новым партнером Медиагруппы «Патриот»
13:39
Политика
Песков: Путин владеет верной информацией о работе ФБК
13:36
Общество
В фонде имени Миклухо-Маклая объяснили, почему фильм о знаменитом этнографе не нужен
13:34
Политика
Попавший в ДТП Королев написал заявление об уходе с поста сенатора
13:30
Происшествия
Крупный пожар охватил шесть гаражей на юге Москвы
13:30
Общество
Крикнул — выходим через окно: в Прикамье молодой человек спас семью из горящего дома
13:28
Весь мир
Сирт: как бывший оплот ИГ стал одним из самых безопасных городов Ливии
13:27
Политика
Песков: конкретных шагов по организации встречи Путина и Зеленского нет
13:27
Общество
Песков исключил тотальную вакцинацию населения от COVID-19 в России
Все новости

Итог саммита Россия — США: Путин отнял у Байдена статус лидера «альянса демократий»

Политика
Итог саммита Россия — США: Путин отнял у Байдена статус лидера «альянса демократий»
Федеральное агентство новостей  / 

Президент США Джо Байден оказался не готов к формату диалога, навязанному его российским коллегой Владимиром Путиным. Тем самым президент РФ свел на нет серьезную фору США, отмечает обозреватель ФАН Владимир Винников.

Российско-американские переговоры на высшем уровне в Женеве 16 июня все-таки состоялись — и прошли, как отметили обе стороны, в конструктивном ключе, открыв дорогу для последующих контактов между РФ и США.

В сухом остатке встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена можно выделить три пункта:

— их совместное заявление по стратегической стабильности;
— возвращение послов Анатолия Антонова и Джона Салливана на места своей работы, соответственно, в Вашингтон и Москву;
— устная договоренность о начале консультаций по проблемам глобальной стабильности, изменения климата, безопасности киберпространства, восстановления дипломатических отношений и взаимодействия в Арктике.

Все, как и предполагалось: никаких прорывов на российско-американском фронте не произошло, но небольшое «отталкивание от дна» налицо. Надолго ли?

Об этом трудно судить по формальным итогам и неформальным деталям данного события. Но некоторые тенденции по ним обозначить можно.

Итог саммита Россия — США: Путин отнял у Байдена статус лидера «альянса демократий»
kremlin.ru  / Администрация президента России

По началу встречи. На этот раз в большей мере заставил себя ждать не российский президент, а его визави. Путин прибыл на виллу Ла-Гранж в 13:10 (здесь и далее — по местному времени, минус час от московского), Байден — на 12 минут позже. Учитывая, что встреча проходила по инициативе 46-го президента США, это можно было расценить как сигнал о его чуть меньшей, чем у оппонента, заинтересованности в ней.

В присутствии президента Швейцарии Ги Пармелена Путин и Байден пожали друг другу руки (коронавирусные условности были отставлены в сторону), обменялись краткими приветствиями и проследовали в библиотеку, где должно было пройти общение в узком формате (Путин + Лавров / Байден + Блинкен и переводчики).

Однако эта часть продлилась гораздо дольше первоначально намеченного часа с четвертью, зато после перерыва вместо двух запланированных полуторачасовых подходов в широком формате состоялся всего один — длительностью менее часа (16:19–17:05). После чего переговоры завершились, и 46-й президент США покинул виллу Ла-Гранж, а Путин остался, чтобы провести пресс-конференцию, которая продлилась 51 минуту. Как сообщалось, Байден со своими ближайшими сотрудниками наблюдал за ней из отеля InterContinental, где разместилась вся американская делегация.

И, видимо, не просто наблюдал, а получал необходимые медицинские процедуры, потому что на свою пресс-конференцию, которая началась уже после завершения путинского общения с журналистами, 78-летний американский президент прибыл в невероятно прекрасной форме — как будто у него за спиной и не было 3,5 часов сложных переговоров. Правда, к концу занявших чуть более получаса ответов на вопросы недавнего пыла и задора у Байдена осталось уже не так много.

Итог саммита Россия — США: Путин отнял у Байдена статус лидера «альянса демократий»
kremlin.ru  / Официальный сайт президента РФ

Кстати, российского лидера, что также было отмечено, пытали как «свои», так и «чужие» акулы пера, причем в свободном режиме, без какого-либо согласования с ним задаваемых вопросов. А вот хозяину Белого дома явно устроили щадящий режим: только «свои» и вопросы по списку. Проводя аналогии женевской встречи с шахматной партией, можно сказать, что Путин «играл белыми, но без фигуры». И эта партия далеко не закончена — она была отложена после розыгрыша дебюта.

А важнейшим содержанием этого дебюта стали как раз ходы, сделанные в узком формате общения двух президентов и глав их внешнеполитических ведомств. Главным достижением Путина можно считать то, что ему удалось перевести женевскую встречу, которая планировалась в формате «Россия—Запад», в формат «Россия—США» и отсечь от него другие фигуры: G7, ЕС, НАТО и так далее. Байден за столом переговоров оказался в роли президента Соединенных Штатов, а вовсе не представителя «мирового альянса демократий».

Поэтому никаких угроз и односторонних требований с его стороны в адрес российского лидера не прозвучало и прозвучать не могло. Поэтому же «козырные» темы коллективного Запада по Украине как «жертве агрессии», российской несистемной оппозиции как «жертве подавления свобод и прав человека», а также прочих «хайли-лайкли» предсказуемо отошли на второй и даже на третий план. А на первый план оказались выдвинуты реальные проблемы двусторонних отношений. Меньше визга, больше шерсти.

Следует предположить, что к диалогу в таком режиме американская делегация была не вполне готова. Вот почему широкий формат встречи оказался практически невостребованным, а вместо принятия российской капитуляции команда Байдена получила весьма обширное «задание на дом».

Не факт, что американцы с ним справятся и даже вообще начнут выполнять, но они его приняли. И это, конечно, огромный плюс для Путина и для России в целом. Фора, которая была у Америки, почти ликвидирована, однако право хода теперь за ней.

Итог саммита Россия — США: Путин отнял у Байдена статус лидера «альянса демократий»
kremlin.ru  / Администрация президента России

Что, возможно, самое интересное: раздумывая над этим ходом, наши заокеанские партнеры уже обозначили, в случае каких ответов со стороны Кремля они намерены вообще «перевернуть доску». Это:
— кибератаки против объектов в 16 стратегически важных отраслях экономики (не указано, в США или в их странах-союзниках тоже);
— нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;
— смерть Алексея Навального.

Подобные условия — словно «чек на предъявителя», поскольку каждое из них (особенно — первое) достижимы через те или иные провокации. А закладка таких «мин» — давняя традиция американской дипломатии: достаточно вспомнить в этой связи взрыв броненосца «Мэн» или инцидент в Тонкинском заливе.

Так что запускать салюты в честь «победы у Женевского озера» России пока не приходится. Впереди — еще очень сложная игра. Но в этой игре, необходимо повторить, у Америки больше нет значимого преимущества.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Итог саммита Россия — США: Путин отнял у Байдена статус лидера «альянса демократий»
джо байден женева владимир путин саммит россия-сша
Комментировать
Эксклюзив
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
СК начал проверку из-за Boeing, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Крыма
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 193333 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 109349 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 92822 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 68012 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66881 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru