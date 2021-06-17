Минздрав РФ прорабатывает вопрос платной вакцинации «Спутником Лайт» для мигрантов

Москва, 17 июня. Вопрос о платной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» для мигрантов прорабатывают в Министерстве здравоохранения России.

Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом препарата «Спутник V». Ее можно будет применять гражданам, для которых классический препарат от коронавируса будет слишком нагрузочным.

«Спутник Лайт» доказал свою безопасность и эффективность в ходе испытаний. Минздрав РФ на данный момент прорабатывает вопрос о платной вакцинации для мигрантов. Решение ожидается на следующей неделе, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.